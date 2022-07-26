Україна

Чоловік з Африки вивчає українську заради доньок! Як переселенці та іноземці опановують мову

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 26 Липня 2022, 19:00

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