Чоловік з Африки вивчає українську заради доньок! Як переселенці та іноземці опановують мову

Українці масово відмовляються від російської та переходять на державну. По всій країні відкриваються розмовні клуби та курси української мови. Одні з таких нещодавно запустили і в столиці.

Потреба вивчати українську

Зала столичної книгарні заповнена вщент. Це лише одна з дев’яти груп, які тут зібрали за лічені дні, щойно оголосили про старт мовних курсів.

На заняття приходять учні різного віку і занять. Багато переселенців, чиї рідні домівки зараз в окупації. Є й іноземці.

Іноземці вивчають українську

Я із Західної Африки, — каже учень курсів Іса Діало Садіо.

Пан Іса приїхав до України ще наприкінці 80-х. В університеті навчався російською. Тут лишився, створив сім’ю, працює та очолює громадську організацію. Каже: без української ніяк.

Мої доньки дуже гарно розмовляють українською мовою, і я хочу розмовляти вільно, читати, розуміти і думати українською мовою.

Ще один іноземець — Гліб. Він з Білорусі. Переїхав до Києва два роки тому після невизнаних президентських виборів.

Я розумію, що нам потрібно, коли дала Україна такий захист, намагатися якось допомагати в тилу. Коли ти вважаєш, що це твій новий дім, потрібно вивчати українську мову.

— Як можна приїхати до Іспанії, чи Угорщини і не володіти іспанською чи угорською мовою? Повага до країни — це нормально. Звична річ розмовляти українською.

Українська — як поштовх у нове життя

Це група для тих, хто починає з азів. Але є й інші, які хочуть вивчати українську поглиблено.

Ми знаємо, як це, коли людина, яка все життя вивчала російську мову у школі, спілкується українською і зустрічає якісь зауваження, критику, — каже керівниця книгарні Сяйво книги Лілія Орляцька.

Нині Марина збирається влаштуватись на нову роботу. За фахом вона вихователька.

Це необхідність і поштовх. На початку війни допомагала бабусям, спілкувалася. Я побачила, що серед них багато російськомовних. І в мене з’явилась думка, що можу вивчити мову, бо я ще не бабуся.

Раніше ми розповідали про курси української мови для переселенців у Львові.

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