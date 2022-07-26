Мужчина из Африки учит украинский ради дочек! Как переселенцы и иностранцы овладевают языком

Украинцы массово отказываются от русского и переходят на государственный. По всей стране открываются разговорные клубы и курсы украинского языка. Одни из них недавно запустили и в столице.

Необходимость учить украинский язык

Зал столичного книжного магазина заполнен до отказа. Это лишь одна из девяти групп, которые здесь собрали за считанные дни, как только объявили о старте языковых курсов.

На занятия приходят ученики всех возрастов. Многие из них — переселенцы, чьи дома сейчас в оккупации. Есть и иностранцы.

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Иностранцы изучают украинский

Я из Западной Африки, — ученик курсов говорит Иса Диало Садио.

Иса приехал в Украину еще в конце 80-х. В университете учился на русском. Здесь остался, завел семью, работает и возглавляет общественную организацию. Говорит, без украинского никак.

Мои дочери очень хорошо говорят на украинском языке, и я хочу говорить свободно, читать, понимать и думать на украинском языке.

Еще один иностранец — Глеб. Он из Беларуси. Переехал в Киев два года назад, после непризнанных президентских выборов.

Я понимаю, что нам нужно, когда дала Украина такую ​​защиту, пытаться как-то помогать в тылу. Когда ты считаешь, что это твой новый дом, нужно учить украинский язык.

— Как можно приехать в Испанию или Венгрию и не владеть испанским или венгерским языком? Уважение к стране — это нормально. Привычная вещь говорить на украинском языке.

Украинский как толчок в новую жизнь

Это группа для тех, кто начинает с азов. Но есть и другие, которые хотят изучать украинский углубленно.

Мы знаем, как это, когда человек, всю жизнь изучавший русский язык в школе, общается на украинском и встречает какие-то замечания, критику, — говорит руководитель магазина Сияние книги Лилия Орляцкая.

Теперь Марина собирается устроиться на новую работу. По специальности она воспитательница.

Это необходимость и толчок. В начале войны помогала бабушкам, общалась. Я увидела, что среди них много русскоязычных. И у меня появилась мысль, что могу выучить язык, потому что я еще не бабушка.

Ранее мы рассказывали о курсах украинского языка для переселенцев во Львове.

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