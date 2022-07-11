Украина

Язык имеет значение! Переселенцы отказываются от русского и переходят на украинский

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 11 июля 2022, 11:00

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