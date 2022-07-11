Язык имеет значение! Переселенцы отказываются от русского и переходят на украинский

Все больше украинцев отказываются общаться на русском. Сегодня полтора десятка слушателей посещают бесплатные курсы украинского языка для переселенцев во Львове.

Среди желающих усовершенствовать словарный запас и произношение — жители Харькова, временно оккупированных Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Посещает курсы и молодежь, и люди постарше. Мотивация одна — не говорить на языке врага.

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Побудила злость, ненависть. Я не хочу говорить на этом языке вообще, — делится посетительница курсов Раиса Галкина.

Преподавательница говорит, что самое главное — помочь учащимся преодолеть психологический барьер и увеличить словарный запас.

— Мы не сдаем тесты, не выставляем оценок. Но я хочу убедить их в том, что они знают этот язык. Чтобы они начали активно им пользоваться каждый день, — отмечает учительница Светлана Ваврин.

Бесплатные курсы разговорного украинского стартовали еще 15 апреля во львовском обществе Просвіта. В настоящее время тут обучают уже второй набор студентов. Программа рассчитана на два месяца.

А если ты хочешь изменить свои языковые привычки, то читай советы, как перейти с русского на украинский язык.

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