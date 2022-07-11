Мова має значення! Переселенці відмовляються від мови агресора та переходять на українську 

Дедалі більше українців відмовляються спілкуватися російською. Нині півтора десятка слухачів відвідують безкоштовні курси української мови для переселенців у Львові.

Серед охочих вдосконалити словниковий запас та вимову є мешканці Харкова, тимчасово окупованих Херсонщини, Донеччини та Луганщини.

Відвідує курси і молодь, і люди старшого віку. Мотивація одна — не говорити мовою ворога.

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Спонукала злість, ненависть. Я не хочу розмовляти цією мовою взагалі, — ділиться відвідувачка курсів Раїса Галкіна.

Викладачка натомість каже, що найголовніше — допомогти учням перебороти психологічний бар’єр та збільшити словниковий запас.

— Ми не складаємо тестів, не виставляємо оцінок. Але я хочу переконати їх у тому, що вони цю мову знають. Щоб вони почали активно нею послуговуватись щодня, — зазначає вчителька Світлана Ваврін.

Безкоштовні курси розмовної української стартували ще 15 квітня у львівському товаристві Просвіта. Нині навчають уже другий набір студентів. Програма розрахована на два місяці.

А якщо й ти хочеш змінити свої мовні звички, то читай поради, як перейти з російської на українську мову.

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