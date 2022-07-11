Україна

Мова має значення! Переселенці відмовляються від мови агресора та переходять на українську 

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 11 Липня 2022, 11:00

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