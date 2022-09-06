Дочекались? Німеччина розблокувала фінансову допомогу від ЄС і обіцяє збільшити постачання Леопардів

Коротка урочиста церемонія та довга робоча розмова. Український прем’єр Денис Шмигаль і німецький канцлер Олаф Шольц мали обговорити, як спільно долати виклики та кризи, спровоковані Росією.

Тож насамперед — тема постачання озброєння, адже це питання захисту не лише України, а і європейської демократії. Шмигаль запропонував Шольцу варіанти, як Німеччина може поставити Україні танки Леопард 2. Деталей не розкрив.

Є також позитивні зрушення і в фінансових питаннях. Після розмов з німецьким канцлером вдалося розблокувати надання Україні 5 млрд євро допомоги від Євросоюзу.

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Та чи не найбільше часу приділили темі опалювального сезону в умовах бойових дій та енергетичної війни, яку веде РФ. Передбачити усі військові ризики неможливо, каже український прем’єр.

Однак і Україна, і Німеччина підготувалися до морозів. Накопичили у сховищах більше газу, ніж зазвичай, та запаслися вугіллям.