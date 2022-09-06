Дождались? Германия разблокировала финансовую помощь от ЕС и обещает увеличить поставки Леопардов

Короткая торжественная церемония и долгий рабочий разговор. Украинский премьер Денис Шмыгаль и немецкий канцлер Олаф Шольц должны были обсудить, как совместно преодолевать вызовы и кризисы, спровоцированные Россией.

Поэтому прежде всего — тема поставки вооружения. Ведь это вопрос защиты не только Украины, но и европейской демократии. Шмыгаль предложил Шольцу варианты, как Германия может поставить Украине танки Леопард 2. Подробности не раскрыл.

Есть также положительные сдвиги и в денежных вопросах. После разговоров с немецким канцлером удалось разблокировать предоставление Украине 5 млрд евро помощи от Евросоюза.

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Но больше всего времени уделили теме отопительного сезона в условиях боевых действий и энергетической войны, которую ведет РФ. Предвидеть все военные риски невозможно, утверждает украинский премьер.

Однако и Украина, и Германия подготовились к морозам. Накопили в хранилищах больше газа, чем обычно, и запаслись углем.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие изменения произойдут с Украиной после желаемого кандидатства в ЕС.