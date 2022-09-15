Кинджалами по дамбі! Наслідки обстрілу Кривого Рогу та евакуація мирного населення

Учора, 14 вересня, росіяни випустили вісім ракет Кинджал та Іскандер по гідротехнічній споруді у Кривому Розі. Їхньою метою було затопити частину міста.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

З ночі триває ліквідація наслідків обстрілу. Про це повідомив голова місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул.

Ми ситуацію контролюємо, триває ліквідація аварії, залучені всі служби, всі на місцях. Але рівень води в річці Інгулець піднявся, — сказав учора Вілкул.

Уночі евакуювали мешканців деяких вулиць Інгулецького та Центрально-Міського району. Людей розмістили в школах та садочках, допоки триває ліквідація аварії.

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На щастя, минулося без жертв.

Підтоплення будинків у Кривому Розі

Сьогодні зранку посадовець розповів, що завдяки зусиллям аварійних служб потік та рівень води значно зменшився, але через російський обстріл підтопило 112 житлових приватних будинків.

Наразі водопостачання відновили скрізь, окрім військового містечка та Макулана. За словами Вілкула, після обіду вода в кранах буде там також.

Уночі обстрілів по Криворізькому району не було. Проте росіяни п’ять разів вгатили по Марганецькій та Нікопольській громаді. Є руйнування, але без втрат.

Ще раз хочу сказати, ситуація контрольована, ми розуміємо, що робити. Ми сильні, ми впораємося, але краще себе все ж таки вберегти, — заспокоїв голова місцевої військової адміністрації.

Реакція Зеленського на удар по дамбі Кривого Рогу

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на удар росіян по дамбі Кривогу Рогу.

Історію пишуть люди, нелюди — ніколи. Ким ви залишитеся в історії? Усі ті, хто б’є цими ракетами. Ті, хто прийшли на нашу землю. Слабаки. Ви — слабаки, які воюють з цивільними.

Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку. Терористами ви залишитеся, яких соромитимуться їхні власні онуки, — зазначив він.

Усе, на що здатні росіяни, — це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі.

— Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так, — запевнив Зеленський.

Уже понад дві доби найбільша АЕС Європи не виробляє жодного кіловата електроенергії. Старша співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк розповіла, яка ситуація на ЗАЕС.

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