ЗСУ вже застосовують зброю стандартів НАТО на полі бою — Резніков

1 жовтня в США офіційно набрав чинності закон про ленд-ліз для України. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив Вадиму Карп’яку, як це вплине на постачання зброї та розповів, чи готова Україна до НАТО.

За словами Резнікова, ленд-ліз означає більше фінансового ресурсу на ту зброю, яку ми отримуємо від наших партнерів. Яку саме зброю нам давати — це політичне рішення. Ми та наші партнери маємо бути готові до цієї зброї. Адже це не просто дати танк, а треба й систему обслуговування до нього, ремонт, креслення тощо.

Тобто ленд-ліз значно спростить систему фінансування. Також він заявив: наступного тижня Україна отримає ще один пакет допомоги від країн-партнерів.

Резніков про НАТО

Україна подала заявку на вступ до НАТО. Резніков наголосив: приєднання нашої держави до цього Альянсу є стратегічною метою, яка прописана в Конституції.

За словами міністра, ЗСУ вже опанували понад 300 стандартів НАТО за вісім років. За місяці повномасштабного вторгнення ми вже навіть опанували зброю стандартів Альянсу.

— Наші військові проходили й проходять навчання на складних системах різних виробників й успішно їх застосовують на полі бою.

Тому я переконаний, що ми є членами Альянсу де-факто, залишилося стати де-юре, — сказав Резніков.

Подача заяви Україна на вступ до НАТО було виваженим рішенням, зазначають експерти та наближені до Офісу Президента. До того ж це завдало нищівного удару по ворогу: мовляв, жодні так звані “референдуми” ситуації не змінюють.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про вступ України до НАТО.

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