ВСУ уже применяют оружие стандартов НАТО на поле боя — Резников

1 октября в США официально вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины. Министр обороны Алексей Резников объяснил Вадиму Карпьяку, как это повлияет на поставки оружия и рассказал, готова ли Украина к вступлению в НАТО.

По словам Резникова, ленд-лиз означает больше финансового ресурса на оружие, которое мы получаем от наших партнеров. Какое оружие нам давать является политическим решением. Мы и наши партнеры должны быть готовы к этому оружию. Потому что это не просто “дать танк”. Также необходима система обслуживания к нему, ремонт, чертежи и т.д.

То есть ленд-лиз значительно упростит систему финансирования. Также он заявил, что на следующей неделе Украина получит еще один пакет помощи от стран-партнеров.

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Резников о НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО. Резников подчеркнул: присоединение нашего государства к этому Альянсу является стратегической целью, прописанной в Конституции.

По словам министра, ВСУ уже овладели более 300 стандартами НАТО за восемь лет. За месяцы полномасштабного вторжения мы уже даже овладели оружием по стандартам Альянса.

— Наши военные проходили и проходят обучение на сложных системах разных производителей и успешно их применяют на поле боя.

Поэтому я убежден, что мы являемся членами Альянса де-факто, осталось стать де-юре, — сказал Резников.

Подача заявления Украины на вступление в НАТО была взвешенным решением, отмечают эксперты и приближенные к Офису Президента. К тому же это нанесло сокрушительный удар по врагу: мол, никакие так называемые “референдумы” ситуации не меняют.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о вступлении Украины в НАТО.

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