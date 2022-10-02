Украина

ВСУ уже применяют оружие стандартов НАТО на поле боя — Резников

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 октября 2022, 15:30

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