Ракета Томагавк: технические характеристики и почему она наводит ужас на россиян

В ходе прошедшего в июле в Вашингтоне саммита НАТО было решено вернуть размещение ракет Томагавк (Tomahawk) в Европу. Это вызвало волну возмущений и тревог в России. Но пока о получении этих ракет Украиной речи не идет.

Ракеты Томагавк планируют разместить в Германии. Поэтому россияне уже применили привычную тактику угроз. В этом материале рассказываем, почему ракета Томагавк наводит ужас на врага, каковы ее тактико-технические характеристики и есть ли шанс получить их?

Ракета Tomahawk — характеристики

Томагавк — стратегическая/тактическая дозвуковая крылатая ракета американского производства, разработанная для сдерживания СССР во времена Холодной войны. Позже они стали использоваться во время операций и войн в Афганистане, Ливии, Ближнем Востоке, Югославии и т.д.

Название ракеты связано с боевым топором племен индейцев Северной Америки. Tomahawk часто называют аналогом российской ракеты Калибр, однако не все так однозначно.

США имеют большое количество неиспользованных ракет Томагавк, а их время годности истекает. Они все еще находятся на вооружении США и Великобритании. Всего в штатах было использовано около двух тысяч подобных ракет.

Ракета Томагавк: характеристики

класс: земля – земля или воздух – земля;

цена ракеты Tomahawk: $600 тыс.-$1,87 млн;

дальность: 870-2500 км; стандартный вариант 1600-1800 км;

длина: 5,55-6,25 м;

диаметр: 0,52 м;

вес: 1180–2500 кг;

вес боевой части: 450 кг;

скорость: 880 км/ч;

точность/погрешность: 5-80 м.

Ракета Tomahawk имеет несколько видов боевых частей. В частности, ядерную, кассетную, бронебойную (полубронебойную), бетонобойную, проникающую. Система наведения у ракеты DSMAC — трехмерное изображение местности и точная привязка к координатам. Такая система наведения неуязвима к действию РЭБ.

Ракета запускается с наземных установок, подлодок, самолетов. Имеет девять модификаций. Может использоваться как разведывательная, фиксировать местность на видео при условии соответствующей модификации. Способна доставлять грузы.

Сбить такую ​​ракету можно классическими системами ПВО.

В 2020 году появилась новая модификация ракеты Tomahawk Block V, обладающая модернизированной системой навигации. Такая ракета может попадать в цель даже без сигнала GPS.

Почему россияне паникуют из-за Томагавков

Как в случае с временами Холодной войны, если эти ракеты будут в Германии, с такого расстояния ими будет легко нанести удары по России. Именно поэтому враг неоднократно выразил негодование на разных уровнях, в том числе и Путин лично.

Он заявил, что в случае развертывания этих ракет в Германии будет вынужден отказаться от “одностороннего моратория” на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.

В случае реализации США подобных планов будем считаться свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота.

Все это, несмотря на то, что в Германию такие ракеты планируют завезти не раньше 2026 года.

Однако россиян беспокоит то, что ракета достаточно точная, летит на низких высотах, и самое главное вне договора о стратегических вооружениях. Обслуживание недорогое, к тому же их быстро развертывать в случае необходимости.

Это возможность нанести ядерный удар почти по любой цели без зон массового поражения. Неуязвимость к РЭБу, близость к России — все это заставляет россиян повторять о “красных линиях”.

Есть ли у Украины шанс получить ракеты Tomahawk

Издание The New York Times предположило, что предоставление Украине ракет Tomahawk, возможно, является секретной частью плана победы Владимира Зеленского.

Российские пропагандисты успели рассчитать, по каким городам смогут достать Томагавки, если будут переданы Украине. Это Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар и другие крупные города.

Заместитель МИД России Сергей Рябков пригрозил созданием ответного оружия.

Ракеты Калибр и Томагавк — сравнение

Эти две ракеты, Калибр и Томагавк, постоянно сравнивают. Они одного класса, однако, отличаются точностью, конечно же, в пользу американской. Где у Томагавка погрешность 5 м — у российского Калибра — в десять раз больше.

К тому же, американская ракета способна корректировать маршрут на подлете, бить по объектам в углублениях. Количество ракет также играет роль — у США больше Томагавков на вооружении, чем Калибров у россиян.

В этом видео подробно показали все преимущества и недостатки обеих ракет.

Раньше мы рассказывали, чем отличается баллистическая ракета от крылатой.

Фото: U.S. Navy

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