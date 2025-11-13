Для тебя Новости

Путин запугал некоторых лидеров Европы не посылать ПВО Украине — Зеленский

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 13 ноября 2025, 11:16 2 мин.
путин запугал лидеров Европы
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь