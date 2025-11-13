Путин запугал некоторых лидеров Европы не посылать ПВО Украине — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин успешно провел кампанию запугивания против Европы, что привело к нежеланию некоторых лидеров посылать системы противовоздушной обороны в Украину. Читай в материале детали заявления Президента Украины и ситуации с дронами в Европе.

“Он запугал их”: Зеленский о лидерах Европы

Это заявление глава государства сделал в интервью Bloomberg, подчеркнув психологический аспект российской агрессии. По словам Зеленского, Путин намеренно запускал дроны и истребители в воздушное пространство стран-членов НАТО, чтобы испугать европейских лидеров.

Я думаю, он запугал их. Это была его цель. И он достиг ее, — подчеркнул президент.

Он охарактеризовал эти действия как психологическое устрашение, что повлияло на решения по поставкам ПВО.

Зеленский неоднократно призывал союзников усилить помощь, но, по его словам, российские провокации в Европе заставили некоторых лидеров действовать более осторожно, опасаясь эскалации конфликта.

В последние месяцы фиксируются многочисленные случаи вторжения российских дронов в воздушное пространство европейских стран, что приводит к приостановке работы аэропортов и отмене рейсов.

В ответ Европа рассматривает инициативы по противодействию. В частности, предложено создание стены дронов — многоуровневой системы для выявления и нейтрализации вражеских БПЛА. Польша, не дожидаясь общеевропейского решения, планирует запустить собственную национальную систему противодействия дронам уже в ближайшие месяцы.

