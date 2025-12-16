Ми не визнаватимемо Донбас російським: Зеленський про територіальні компроміси

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть Донбас і тим більше не визнає його російським. Також він додав, що США хочуть створити на цій території вільну економічну зону — деталі заяви читай у матеріалі.

Територіальні питання є одними з ключових на мирних переговорах — що відомо

Зеленський у своїй заяві наголосив, що Україна не визнаватиме тимчасово окупований Донбас російським.

Ми не хочемо віддавати наш Донбас… Я ще раз підкреслю — вільна економічна зона — це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу, — цитує його РБК-Україна.

Він додав, що питання щодо територій обговорюються, і воно є одним з ключових під час мирних переговорів.

Читати на тему В нас немає іншого виходу: Сирський про потребу в посиленні обороноздатності ЗСУ Які методи використовуватимуться для підвищення обороноздатності ЗСУ?

Також під час спільної прес-конференції з Фрідріхом Мерцом РФ було запропоноване різдвяне перемир’я.

Ми будемо робити все, щоб звертатися далі до росіян, до російського уряду, щоби хоча б, як мінімум, на час Різдва припинити бойові дії, тому що протягом останніх тижнів і місяців ця війна в основному знищує цивільне населення, — висловився канцлер Німеччини.

Володимир Зеленський підтримав його пропозицію та подякував Мерцу — Київ підтримає будь-яке припинення вогню.

Раніше ми писали, яка чисельність ЗСУ в 2025 році — читай у матеріалі, що говорять офіційні дані.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!