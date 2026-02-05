Які втрати України у війні з РФ — Зеленський озвучив цифри

Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю французькому телеканалу France 2 оприлюднив оновлені дані щодо втрат Сил оборони та поділився прогнозами стосовно завершення бойових дій.

Зеленський назвав офіційні втрати України на війні

Глава держави офіційно підтвердив, що станом на початок лютого 2026 року підтверджена кількість загиблих українських військових — як кадрових, так і мобілізованих — становить 55 000 осіб. Зеленський також зауважив, що існує велика кількість людей, які наразі мають статус зниклих безвісти.

Зеленський наголосив на екзистенційному характері боротьби, підкресливши, що на кону стоїть саме існування України як незалежного суб’єкта. За словами Президента, поразка у війні означатиме неминучу втрату суверенітету та поглинання країни Росією, що стало б катастрофою національного масштабу.

— Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни, — підкреслив він.

Проте лідер України висловив впевненість, що такий сценарій не справдиться, і озвучив сподівання на досягнення миру менш ніж за рік. На думку Президента, завершення війни має відбутися саме дипломатичним шляхом, який він вважає пріоритетним для збереження країни та її людей.

Окремо Володимир Зеленський торкнувся теми особистих ризиків, визнавши, що постійне перебування під загрозою замахів уже стало для нього нормою. Попри неодноразові спроби російських спецслужб усунути лідера України, він продовжує виконувати свої обов’язки, зазначаючи, що життя в умовах небезпеки є невід’ємною частиною боротьби за волю держави.

