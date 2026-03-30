Зеленский: Готовы к перемирию на Пасху, но не ценой суверенитета

В понедельник, 30 марта 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами озвучил официальную позицию государства по поводу возможности временного перемирия. Глава государства подчеркнул, что Украина остается открытой к любым форматам завершения войны, которые базируются на уважении международного права.

В частности, президент подтвердил готовность украинской стороны к прекращению огня на период предстоящих Пасхальных праздников, подчеркнув, что гуманитарные паузы и энергетическая безопасность являются важными аспектами на пути к деэскалации.

Зеленский: Украина готова к компромиссам, не нарушающим достоинство государства

Несмотря на готовность к диалогу, Владимир Зеленский четко обозначил пределы возможных компромиссов. По словам президента, ни одно прекращение огня не может произойти ценой потери государственного достоинства, суверенитета или независимости Украины.

Он отметил, что Украина всегда поддерживала инициативы, направленные на прекращение кровопролития, однако стратегическая цель Киева остается неизменной — это не просто кратковременные паузы в боевых действиях, а окончательное и справедливое завершение войны на всю жизнь, обеспечивающую безопасность будущим поколениям.

Отвечая на вопрос о возможных рисках, связанных с тем, что Российская Федерация может использовать режим тишины для подтягивания резервов и перегруппировки сил, глава государства выразил обоснованный скепсис.

Президент отметил, что в современных условиях ведения войны несколько дней прекращения огня не способны кардинально изменить оперативно-тактическую ситуацию на линии фронта.

По мнению Зеленского, пауза на Пасху является, прежде всего, тестом на человечность и уважение к жизни, а не стратегическим преимуществом для любой из сторон.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!