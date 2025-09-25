Это угроза миллионам людей: ЗАЭС второй день в полном блекауте

На Запорожской АЭС вторые сутки длятся блэкаут. Это стало следствием действий России. Атомная электростанция работает на дизель-генераторах из-за полной потери внешнего электроснабжения. Об этом сообщили в НАЭК Энергоатом. Чем грозит блэкаут на ЗАЭС и что нужно знать украинцам — делимся в материале.

На ЗАЭС вторые сутки длится блэкаут

В Энергоатоме пишут, что с 23 сентября на Запорожской атомной электростанции продолжается полный блэкаут. 23 сентября россияне устроили очередную провокацию, следствием которой стало повреждение линии электропередач, которая питала ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Так, второй день ЗАЭС работает на дизель-генераторах. Россияне отключили последнюю линию электропередач 23 сентября в 16:56.

Это создает критическую ситуацию, которая грозит безопасности не только Украины, но и странам Европы.

Укрэнерго сообщало, что на подконтрольной Украине территории линия электропередачи, которая питает ЗАЭС, исправна. Технических помех для использования нет.

Несмотря на этот факт, россияне намеренно не подключают станцию ​​к энергоснабжению. И продолжают кампанию дезинформации об Украине.

В Энергоатоме добавляют, что из-за обесточивания ЗАЭС миллионы людей в опасности.

Дизель-генераторы предназначены только для аварийного питания и не способны длительно обеспечивать потребности станции.

Остановка дизель-генераторов может спровоцировать потерю контроля над ядерной безопасностью ЗАЭС.

Украина призывает к усилению давления международными партнерами на Россию, чтобы Запорожская атомная электростанция как можно быстрее вернулась под контроль единственного законного оператора — Энергоатома.

Ранее окна рассказывали о регистрации на ЗАЭС воинской части.

