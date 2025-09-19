МАГАТЭ приняла резолюцию о немедленной деоккупации ЗАЭС

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию о возвращении Россией ЗАЭС под контроль Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Что же сказано в резолюции и приблизит ли этот документ к реальному возвращению Запорожской атомной электростанции под контроль Украины?

Резолюция МАГАТЭ о ЗАЭС: подробности

В документе говорится, что Россия должна немедленно вернуть Запорожскую атомную электростанцию ​​под контроль Украины.

Документ, поддержанный 62 государствами-членами, призывает Российскую Федерацию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль украинской власти.

Это приняли на 69-й конференции МАГАТЭ. Резолюция называется Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине. Документ инициировала Украина и международные партнеры.

Он нацелен напомнить мировому сообществу о недопустимости действий РФ и угрозе ядерной безопасности, которую она провоцирует.

— Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот документ. 62 голоса “за” — это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм неприемлем, а оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины, — заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Министр добавила, что Украина продолжит сотрудничество с МАГАТЭ для выполнения каждого пункта резолюции.

В резолюции есть следующие пункты:

безотлагательный вывод всего персонала из ЗАЭС — военных и гражданских;

подтверждение, что ЗАЭС и другие ядерные объекты в Украине должны работать под полным контролем украинских органов;

подтверждение мандата на непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС;

каждая атака и инцидент будут зафиксированы и вынесены на международный уровень.

Кроме того, в документе напомнили о том, что РФ атаковала Чернобыльскую зону отчуждения и повредила Новый конфайнмент — а это риски для международной ядерной безопасности.

В Минэнерго новый документ рассматривают как шаг к восстановлению ядерной безопасности. Украина настояла на усилении давления на Россию для выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения Запорожской АЭС.

Напомним, ЗАЭС находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года. Это самая большая в Европе, а также третья в мире по мощности атомная электростанция. Она расположена в степной зоне возле бывшей Каховской ГЭС и Энергодара. Шесть атомных энергоблоков обладают мощностью по 1 ГВт каждый.

Ежегодно Запорожская АЭС могла генерировать до 40 млрд кВт/ч электроэнергии.

