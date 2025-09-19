Для тебя Новости

МАГАТЭ приняла резолюцию о немедленной деоккупации ЗАЭС

Анастасия Грубрина, журналист сайта 19 сентября 2025, 11:00 3 мин.
ЗАЭС

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь