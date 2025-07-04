Ядерный террор России: Запорожская АЭС снова без света, опасность растет

Российские военные вновь ударили по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, это стало причиной блекаута на Запорожской АЭС.

Это уже восьмой раз, с начала полномасштабной войны, когда ЗАЭС полностью теряет внешнее питание, и это ставит под вопрос ядерную безопасность.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Россия ударила по последней линии электропередач, которая соединяла ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Эта линия критически важна для поддержания работы станции и обеспечения радиационной безопасности. Галущенко назвал это:

Очередным актом ядерного террора россиян.

В компании Энергоатом подтвердили полное обесточивание ЗАЭС. Теперь станция работает на дизельных генераторах. Это серьёзное нарушение правил эксплуатации АЭС, которое может привести к аварии.



Россия готовится к перезапуску ЗАЭС

Ситуация усугубляется тем, что Россия, несмотря на призывы мирового сообщества, активно готовит Запорожскую АЭС к повторному запуску.

Об этом свидетельствует строительство новых линий электропередач рядом со станцией: с 6 мая установили 11 новых электрических опор возле села Азовское, а с 22 мая по 3 июня — ещё 10 опор возле села Ключевое.

К сожалению, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его глава Рафаэль Гросси, по мнению Украины, не уделяют должного внимания этим опасным действиям России.

А это увеличивает ядерную угрозу для всего мира. Примечательно, что 6 июня глава Росатома Алексей Лихачёв даже заявил Гросси, что они разработали план поэтапного запуска АЭС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина готова обсуждать будущее ЗАЭС с Россией, но только после прекращения боевых действий.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит ядерное оружие и его содержание в Украине. Узнай о расходах, связанных с ядерным потенциалом, и что это означает для страны.

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