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Ядерный террор России: Запорожская АЭС снова без света, опасность растет

Мария Дзюба, редактор сайта 04 июля 2025, 20:38
Ядерный террор России: Запорожская АЭС снова без света, опасность растет
Фото Getty Images

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