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Ядерний терор Росії: Запорізька АЕС знову без світла, небезпека зростає

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Липня 2025, 20:38
Ядерний терор Росії: Запорізька АЕС знову без світла, небезпека зростає
Фото Getty Images

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