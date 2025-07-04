Ядерний терор Росії: Запорізька АЕС знову без світла, небезпека зростає

Російські військові знову вдарили по лінії електропередач, що з’єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на Запорізькій АЕС блекаут.

Через обстріл станція повністю залишилася без електрики. Це вже восьмий раз, від початку повномасштабної війни, коли ЗАЕС повністю знеструмлюють.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що Росія вдарила по останній лінії електропередач, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Ця лінія дуже важлива, для того щоб станція могла працювати для своєї безпеки і не випускати радіацію. Галущенко назвав це:

Черговим актом ядерного терору росіян.

В компанії Енергоатом підтвердили, що ЗАЕС повністю знеструмлена. Тепер станція працює на дизельних генераторах. Це дуже серйозне порушення правил роботи АЕС і може призвести до аварії.

Росія готує ЗАЕС до запуску

Ситуація стає ще гіршою, бо Росія, попри заклики всього світу, активно готує Запорізьку АЕС до повторного запуску.

Про це говорить будівництво нових ліній електропередач біля станції: з 6 травня поставили 11 нових електричних стовпів біля села Азовське, а з 22 травня по 3 червня — ще 10 опор біля села Ключове.

На жаль, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та його голова Рафаель Гроссі, на думку України, не звертають уваги на ці небезпечні дії Росії.

А це збільшує ядерну загрозу для всього світу. Цікаво, що 6 червня голова Росатому Олексій Ліхачов навіть сказав Гроссі, що вони розробили план поступового запуску АЕС.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна готова обговорювати майбутнє ЗАЕС з Росією, але тільки після того, як закінчаться бойові дії.

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