Юридический минимум преодолен: соглашение о Спецтрибунале для РФ могут одобрит

Путь к привлечению российского руководства к ответственности за преступление агрессии вышел на финишную прямую. Исландия и Польша официально подтвердили свою готовность присоединиться к соглашению, которое необходимо для создания Специального трибунала. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Спецтрибунал для России: 17 стран подтвердили участие

По словам министра, присоединение исландских и польских партнеров стало решающим шагом. На данный момент Украина имеет 17 официальных подтверждений от государств-членов Совета Европы. Это тот юридический минимум, который позволяет официально вынести соглашение на голосование.

Это знаменует переломный момент: имея 17 подтверждений, мы официально пересекли необходимый юридический минимум государств-членов Совета Европы для вынесения соглашения на голосование, — подчеркнул Сибига.

Теперь Расширенное частичное соглашение (EPA) по Комитету управления Специального трибунала может быть подано на рассмотрение и принято в ходе министерской встречи Комитета министров Совета Европы, которая состоится 14–15 мая в Кишиневе.

От зеленого света во Львове до реальных действий

Андрей Сибига напомнил, что путь к этому этапу был стремительным. Меньше года прошло с тех пор, как 9 мая 2025 года на встрече министров иностранных дел европейских стран во Львове был дан зеленый свет созданию трибунала.

Сейчас мы подготовили все юридические шаги, чтобы запустить Трибунал в действие. Мы продолжим собирать подписи стран — как в рамках Совета Европы, так и за его пределами, на всех континентах и во всех регионах, — добавил глава МИД.

Украинская дипломатия призывает все государства мира присоединиться к этим историческим усилиям ради установления справедливости. Сибига подчеркнул, что ответственность российской верхушки является залогом стабильного мира.

Преступники в Москве должны осознать, что правосудие неизбежно. От рядовых российских исполнителей до высшего военного и политического руководства. Ответственность имеет критическое значение для прочного мира, — резюмировал министр.

