Юридичний мінімум подолано: угоду про Спецтрибунал для РФ можуть схвалити у травні

Шлях до притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії вийшов на фінішну пряму. Ісландія та Польща офіційно підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, яка необхідна для створення Спеціального трибуналу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Спецтрибунал для Росії: 17 країн підтвердили участь

За словами міністра, приєднання ісландських та польських партнерів стало вирішальним кроком. Наразі Україна має 17 офіційних підтверджень від держав — членів Ради Європи. Це той юридичний мінімум, який дозволяє офіційно винести угоду на голосування.

Це знаменує переломний момент: маючи 17 підтверджень, ми офіційно перетнули необхідний юридичний мінімум держав — членів Ради Європи для винесення угоди на голосування, — наголосив Сибіга.

Тепер Розширена часткова угода (EPA) щодо Комітету управління Спеціального трибуналу може бути подана на розгляд та ухвалена під час міністерської зустрічі Комітету міністрів Ради Європи, яка відбудеться 14–15 травня у Кишиневі.

Від зеленого світла у Львові до реальних дій

Андрій Сибіга нагадав, що шлях до цього етапу був стрімким. Менше року минуло з того часу, як 9 травня 2025 року на зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Львові було дано зелене світло створенню трибуналу.

Зараз ми підготували всі юридичні кроки, щоб запустити Трибунал у дію. Ми продовжуватимемо збирати підписи країн — як у межах Ради Європи, так і поза нею, на всіх континентах та в усіх регіонах, — додав очільник МЗС.

Українська дипломатія закликає всі держави світу приєднатися до цих історичних зусиль задля встановлення справедливості. Сибіга підкреслив, що відповідальність російської верхівки є запорукою стабільного миру.

Злочинці в Москві мають усвідомити, що правосуддя неминуче. Від рядових російських виконавців до найвищого військового та політичного керівництва. Відповідальність має критичне значення для тривалого миру, — резюмував міністр.

