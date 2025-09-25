Для тебе Новини

Це загроза мільйонам людей: ЗАЕС другий день у повному блекауті

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Вересня 2025, 21:00 2 хв.
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь