Це загроза мільйонам людей: ЗАЕС другий день у повному блекауті

На Запорізькій АЕС другу добу триває блекаут. Це стало наслідком дій Росії. Атомна електростанція працює на дизель-генераторах через повну втрату зовнішнього електропостачання. Про це повідомили у НАЕК Енергоатом. Чим загрожує блекаут на ЗАЕС і що потрібно знати українцям — ділимося в матеріалі.

На ЗАЕС другу добу триває блекаут

В Енергоатомі пишуть, що з 23 вересня на Запорізькій атомній електростанції триває повний блекаут. 23 вересня росіяни влаштували чергову провокацію, наслідком якої стало пошкодження лінії електропередач, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Так другий день ЗАЕС працює на дизель-генераторах. Росіяни відключили останню лінію електропередач 23 вересня о 16:56.

Це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.

Укренерго повідомляло, що на контрольованій Україною території лінія електропередачі, яка живить ЗАЕС, є справною. Технічних перешкод для використання немає.

Попри цей факт, росіяни навмисне не підключають станцію до енергопостачання. І продовжують кампанію дезінформації щодо України.

В Енергоатомі додають, що через знеструмлення ЗАЕС мільйони людей у небезпеці.

Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції.

Зупинення дизель-генераторів може спровокувати втрату контролю над ядерною безпекою ЗАЕС.

Україна закликає до посилення тиску міжнародними партнерами на Росію, аби Запорізька атомна електростанція якнайшвидше повернулася під контроль єдиного законного оператора — Енергоатома.

