Ситуація на ЗАЕС критична: станція понад тиждень без електроенергії

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що вже сім днів поспіль тримається аварійна ситуація на Запорізькій АЕС. За його словами, такого раніше ще ніколи не було.

— Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно.

ЗАЕС в критичному стані: Зеленський про ризики

За словами глава держави, генератори й станція не розраховані на подібні ситуації й ніколи не працювали в такому режимі довго.

І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу.

Росіяни своїми обстрілами перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.

Зеленський назвав це загрозою абсолютно для всіх і додав, що ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з АЕС те, що робить Росія.

— І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду — Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ — привернути увагу світу максимально до цієї ситуації.

Нагадаємо, що 23 вересня росіяни пошкодили лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

В Енергоатомі повідомили, що на контрольованій Україною території ця лінія є справною і жодних технічних перешкод для її використання не було.

Попри це, ворог навмисно не підключає станцію до енергопостачання та наражає на небезпеку мільйони людей.

Дизель-генератори, які нині живлять ЗАЕС, призначені лише для аварійних ситуацій і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. У разі їхньої зупинки може виникнути повна втрата контролю над ядерною безпекою об’єкта.

Додамо, що перед цим МАГАТЕ ухвалила резолюцію про негайну деокупацію ЗАЕС.

