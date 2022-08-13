Від радіації за кордон не втечеш! Чим може скінчитись російський ядерний тероризм для всієї Європи

План Росії щодо легітимізації своїх військ на Запорізькій атомній електростанції провалився. Більшість учасників засідання Ради безпеки ООН, яке пройшло в Нью-Йорку 11 серпня, розуміють ціну підступних заяв Кремля.

Напередодні російські війська знову влаштували провокацію та обстріляли територію тимчасово окупованого ядерного об’єкта попри те, що саме Росія була ініціаторкою скликання засідання Радбезу.

Очільник МАГАТЕ на запрошення України заявив, що готовий відрядити місію на АЕС. Однак, за словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, наразі це неможливо через позицію Москви.

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав відвести всіх військовослужбовців та військову техніку від станції. У відповідь представник Росії заявив, що Кремль не робитиме цього.

Натомість США підкреслили, що саме Росія, яка окупувала станцію, несе цілковиту відповідальність за всі можливі ризики. А вони надзвичайно серйозні.

Для проживання може бути втрачена ціла Запорізька область, прогнозують у Держагентстві з управління зоною відчуження. Скільки загиблих і постраждалих буде в разі лиха — годі й припускати.

Це може бути забруднення взагалі території до двох мільйонів квадратних кілометрів. Зона відчуження може бути в десять разів більша, ніж зараз Чорнобильська, — каже заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Максим Шевчук.

Хоча Запорізька АЕС має надійну систему безпеки на випадок аварії (аби не повторити Чорнобильського сценарію) вона, як і будь-яка атомна станція у світі, на війну не розрахована.

Дивись, хто та як може зупинити агресора.

Росія безсоромно шантажує всю Європу та продовжує ядерний тероризм. Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів про ситуацію на ЗАЕС та плани Росії на День незалежності України.

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