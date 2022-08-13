Україна

Від радіації за кордон не втечеш! Чим може скінчитись російський ядерний тероризм для всієї Європи

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 13 Серпня 2022, 20:00
Ситуація на Запорізькій АЕС 13.08.2022 - варіанти розвитку подій

Більше відео
0:06:24
Ситуація на фронті в Україні 13.08.2022 - серпневий перелом почався
Тепер Україна диктує свої правила війни — серпневий перелом уже почався? Ситуація на фронті сьогодні
0:02:10
Обстріл міста Курахове
Б’ють Ураганами по дітях та літніх людях: на що окупанти перетворили Курахове
0:07:17
Медична евакуація українців за кордон - як потрапити
Безкоштовне лікування за кордоном: як потрапити на медичну евакуацію з України
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 13 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 13 серпня
Дивитись більше

Останні відео
Ситуація на Запорізькій АЕС 13.08.2022 - варіанти розвитку подій

Від радіації за кордон не втечеш! Чим може скінчитись російський ядерний тероризм для всієї Європи
0:06:29
Опалювальний сезон 2022 в Україні - до чого готуватись українцям
Українцям варто закуповувати буржуйки та дрова? Як різні області готуються до опалювального сезону 2022/23
Від радіації за кордон не втечеш! Чим може скінчитись російський ядерний тероризм для всієї Європи
За крок до Третьої світової! Берлінська стіна, уроки німецької історії та її вплив на ситуацію в Україні
0:06:24
Ситуація на фронті в Україні 13.08.2022 - серпневий перелом почався
Тепер Україна диктує свої правила війни — серпневий перелом уже почався? Ситуація на фронті сьогодні
Соціальні виплати на дітей-сиріт в Україні 2022
Соціальні виплати на дітей-сиріт в Україні — Мінсоцполітики розповіло про державну грошову допомогу
0:02:10
Обстріл міста Курахове
Б’ють Ураганами по дітях та літніх людях: на що окупанти перетворили Курахове
0:05:49
Ситуація на продовольчому ринку України в серпні - ціни зросли втричі
Овочі на вагу золота! Чому ціни на продукти в Україні зросли втричі та чого очікувати в серпні
0:02:53
Зворушлива евакуація стареньких дідуся й бабусі із Бахмута під обстрілами
Неможливо дивитися без сліз! Зворушлива евакуація стареньких дідуся й бабусі із Бахмута під обстрілами
0:07:17
Медична евакуація українців за кордон - як потрапити
Безкоштовне лікування за кордоном: як потрапити на медичну евакуацію з України
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 13 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 13 серпня
Більше відео
Опалювальний сезон 2022 в Україні - до чого готуватись українцям
Читати далі
Українцям варто закуповувати буржуйки та дрова? Як різні області готуються до опалювального сезону 2022/23

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь