Турция готова к послевоенному восстановлению Украины — как прошла встреча Зеленского с Эрдоганом во Львове

Визиты мировых лидеров в Украину продолжаются. Сегодня во Львове Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читай, о чем говорили главы стран и какой документ подписали по результатам встречи.
В присутствии Зеленского и Эрдогана сегодня подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры Украины. Он предполагает участие Турции в послевоенном восстановлении нашей страны.
Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.
Турция — наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры.
Турция — наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры.
Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер, — сказал Кубраков.
Фото: Офис президента
Первым совместным проектом станет восстановление моста в селе Романовка Киевской области. Разрушенное в начале полномасштабного вторжения сообщение Бучи и Ирпеня со столицей помогло остановить наступление россиян на Киев.
Однако сейчас Украине нужно восстановить этот важный логистический узел.
Кроме того, лидеры Украины и Турции обсудили реализацию зернового экспорта. Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Эрдогана в помощи преодолеть глобальный продовольственный кризис, искусственно созданный Кремлем.
Визит президента Турции в Украину — весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны, — отметил Зеленский.
Визит президента Турции в Украину — весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны, — отметил Зеленский.
На повестке дня была также ситуация вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж России. Оба президента согласились, что это один из самых больших рисков войны РФ против Украины, который может иметь катастрофические последствия для всего мира.
Фото: Zelenskiy / Official
Россияне стремятся отсоединить захваченную ими Запорожскую атомную электростанцию, постоянно обстреливаемую из артиллерии, от украинской сети. Узнай, что происходит на ЗАЭС.
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