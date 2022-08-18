Турция готова к послевоенному восстановлению Украины — как прошла встреча Зеленского с Эрдоганом во Львове

Визиты мировых лидеров в Украину продолжаются. Сегодня во Львове Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читай, о чем говорили главы стран и какой документ подписали по результатам встречи.

Меморандум о послевоенном восстановлении Украины

В присутствии Зеленского и Эрдогана сегодня подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры Украины. Он предполагает участие Турции в послевоенном восстановлении нашей страны.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Турция — наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры.

Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер, — сказал Кубраков.

Первым совместным проектом станет восстановление моста в селе Романовка Киевской области. Разрушенное в начале полномасштабного вторжения сообщение Бучи и Ирпеня со столицей помогло остановить наступление россиян на Киев.

Однако сейчас Украине нужно восстановить этот важный логистический узел.

Кроме того, лидеры Украины и Турции обсудили реализацию зернового экспорта. Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Эрдогана в помощи преодолеть глобальный продовольственный кризис, искусственно созданный Кремлем.

Визит президента Турции в Украину — весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны, — отметил Зеленский.

На повестке дня была также ситуация вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж России. Оба президента согласились, что это один из самых больших рисков войны РФ против Украины, который может иметь катастрофические последствия для всего мира.

Россияне стремятся отсоединить захваченную ими Запорожскую атомную электростанцию, постоянно обстреливаемую из артиллерии, от украинской сети. Узнай, что происходит на ЗАЭС.

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