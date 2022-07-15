Київщина відновлює інфраструктуру — хто отримає перше житло від держави?

Київщина вже четвертий місяць оговтується від навали росіян. Люди починають відновлювати свої будинки, пошкоджені унаслідок війни.

Натомість є ті, кому відбудовувати нічого, бо російські нелюди під фундамент зруйнували їхнє житло.

Тож на допомогу українцям прийшла держава, і зобов’язалася відбудувати зруйновані будинки.

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Приватні будинки зводяться за єдиним типовим проектом для всіх, розраховане житло на родини з 5-6 осіб, усі будівлі мають житлову площу у 98 квадратних метрів.

Зведення нового житла у Дмитрівці, що на Київщині, фінансується обласною адміністрацією. Будівництво перших 5 приватних будинків — це пілотний проект, вартістю 1,5 млн грн.

Це перша масштабна відбудова в області. За словами очільника Київської облдержадміністрації Олексія Кулеби, спочатку зведуть 15 таких домівок у Дмитрівці, після чого і в інших населених пунктах.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, які країни дали гарантії на відновлення України.