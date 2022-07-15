Україна

Київщина відновлює інфраструктуру — хто отримає перше житло від держави?

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 15 Липня 2022, 09:00

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