Киевская область восстанавливает инфраструктуру – кто получит первое жилье от государства?

Киевская область уже четвертый месяц приходит в себя от нашествия россиян. Люди начинают восстанавливать свои дома, поврежденные в результате войны.

Но есть те, кому отстраивать нечего, потому что русские изверги под фундамент разрушили их жилье. Поэтому на помощь украинцам пришло государство и обязалось отстроить разрушенные дома.

Частные дома возводятся по единому проекту для всех, рассчитано жилье на семьи из 5-6 человек, все здания имеют жилую площадь в 98 квадратных метров.

Строительство нового жилья в Дмитровке, что в Киевской области, финансируется областной администрацией. Строительство первых 5 частных домов – это пилотный проект, стоимостью 1,5 млн грн.

Сейчас также смотрят

Это первое масштабное восстановление в области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, сначала построят 15 таких домов в Дмитровке, после чего и в других населенных пунктах.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие страны дали гарантии на восстановление Украины.