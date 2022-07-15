Украина

Киевская область восстанавливает инфраструктуру – кто получит первое жилье от государства?

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 15 июля 2022, 09:00

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