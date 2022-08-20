Без крыши над головой, с разбитыми окнами и дырами в стенах. Жители Ирпеня ждут помощи

В Ирпене более полтысячи домов нуждаются в текущем или капитальном ремонте.

Однако, пока ремонты в городе не проводят. Средств, чтобы починить все своими силами, у большинства горожан нет.

Сказали: “ждите решения комиссии”. Комиссия сказала, что в нашем доме нужно провести инструментальное дообследование. Когда оно будет — неизвестно. Затем это дообследование пришлют в район на подтверждение. А дождь идет ежедневно, разрушается постройка — то есть времени нет, — рассказывает жительница Ирпеня.

В мэрии пообещали, что до конца осени все работы планируют завершить, и люди смогут провести зиму уже в своих домах.

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