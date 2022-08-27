Ощущение холода теперь все время со мной: история мужчины, потерявшего всю свою семью под Ирпенем

Историю семьи Перебийнос специально для УП.Жизнь рассказала журналистка Инна Кубай.

Их жизнь была идеальной как утопия. По крайней мере, теперь так кажется Сергею Перебийносу, потерявшему всю свою семью в один день.

Со своей любимой Татьяной он познакомился в клубе во время учебы в Донецком политехническом университете.

Начали общаться, а потом завертелось. Мы встречались год, потом поженились.

Родились дети – сын Николай и дочь Алиса. А потом… Пришел 2014 год, а с ним и первые российские оккупанты на Донбасс. Семье тогда уехать помогло предприятие, на котором работал Сергей. Было два варианта – либо Днепропетровская область, либо Киев.

Семье тогда посчастливилось попасть в столицу. Так тогда казалось. Татьяна нашла работу бухгалтером, а затем получила предложение работать финансовым директором ІТ-компании.

Пока родители упорно трудились, их дети учились покорять новые вершины в жизни. Никита в свои 18 лет успел поступить в Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности программирования.

Алиса в свои девять лет заполонила сердца всех одноклассников и учителей, которые до сих пор говорят, что девочка была удивительно одаренной.

Отец рассказывает, что на ее юбилей хотел устроить большой праздник, но теперь не сможет никогда даже купить ей выпускное платье или понянчить внуков. А у семьи было еще столько планов.

Последний разговор и извинения, что не рядом

Практически за неделю до полномасштабного вторжения Сергей узнал, что его мать, которая в то время находилась во временно оккупированном Донецке, заболела Covid-19.

Мужчина уже знал об обострении ситуации вокруг украинских границ, но до последнего думал, что полем боя станут снова восточные регионы Украины. Потому решил поехать помочь маме, которую так давно стремился забрать жить к себе в Ирпень.

24 февраля Сергея разбудило сообщение от жены. Татьяна писала, что мимо их дома пролетел снаряд. Поскольку семья уже знала, как жить под обстрелами, первым советом мужчины было закупить продуктов наперед.

В первые дни семья не пыталась уехать, выходить из дома было слишком опасно. Однако когда ситуация стала критической, Татьяна решилась вывозить детей из ада боевых действий.

Было три попытки покинуть Ирпень

С 4 по 6 марта семья пыталась уехать из города. В первый день их застал минометный обстрел, во второй раз начались уличные бои.

6 марта, на третьей попытке, оборвалась жизнь всех самых родных для Сергея людей. С ними погибли и любимые собаки семьи. Одну из них семья спасала еще из Донецка, а вторую завели уже, когда жили в Ирпене.

Сергей не понимал, что происходит. Ни сообщений, ни связи не было. Только фото журналистки The New York Times с размытыми лицами, но так хорошо узнаваемыми для мужчины чертами, дало понять, что произошло самое страшное.

Татьяну, Никиту и Алису вместе с волонтером, который им помогал, убил один из российских снарядов, упавший на них по пути к Ирпенскому мосту.

Остался один на один с чувством холода

Сергей сначала не знал, что никого не осталось в живых. Мужчина пытался уехать из Донецка в течение четырех дней. Его поездку через российскую границу, калининградский аэропорт и Польшу, откуда уже удалось попасть в Украину, сопровождали не обычные выстрелы, а убийственные новости.

С каждым новым пунктом на карте Сергей узнавал, что кого-то из своей семьи он больше никогда не обнимет. Последним, на что была надежда, что хотя бы собаки выжили. Однако и они не пережили встречи с “русским миром”.

Я остался совсем один, – вспоминает свои мысли и чувства Сергей.

Своих родных Сергей увидел уже в морге. Мужчине пришлось искать их тела вместе с паталогоанатомом.

С тех пор чувство холода все время со мной, я его ненавижу.

Сергей вспоминает, как увидел жену. Она была такой же красивой, как при жизни. Но со шрамами и разрезами на коже, подаренными ей на последнее упоминание российским снарядом.

Когда удалось вернуться в освобожденный Ирпень, мужчина проспал в своей полупустой кровати 15 часов. Говорит, что было тогда ему и тяжело, и одновременно спокойно.

Теперь его душу облегчает только волонтерство. И хотя мужчина стал совсем неразговорчив, его поступки более выразительны, чем слова.

Волонтерство дает мне поддержку и желание жить дальше. Помогая другим, я стараюсь спасать себя.

А некоторые находят в себе силы растить чувство любви к другим людям. Читай историю супругов из Славянска, усыновивших Илюшу из Мариуполя.

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