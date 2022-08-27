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Ощущение холода теперь все время со мной: история мужчины, потерявшего всю свою семью под Ирпенем

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 августа 2022, 21:00
історія чоловіка, який втратив свою родину під Ірпенем
Фото: Facebook

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