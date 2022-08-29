Спасла от огня мужа и мать, тащила на тачках двое суток. Война и история героизма украинки

Война в Украине затронула каждого, у многих забрала дом, знакомых и родных. Кто-то оказывался на волосок от смерти и только чудом смог выжить. Кого-то спасали герои. И героями могут быть не только военные, это и обычные люди, спасающие других и свои дома.

Лариса, Тамара и Саша — герои сегодняшней истории. В дом Ларисы попала российская ракета — произошел пожар. В доме находились два человека: муж Ларисы, у которого из-за тяжелой болезни открылось кровотечение, и он начал на глазах ослабевать, и его 90-летняя мать Тамара.

Лариса имела несколько вариантов, что делать дальше. Она выбрала следующий: взяла тачку, на которой возят грузы, и коляску из-под кислородного баллона — и начала спасать родных.

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Женщина загрузила на одну тачку мужа, а в другую коляску скотчем примотала свекровь.

Она спасалась с двумя тележками из дома в огне.

Путь к “зеленому коридору”

Она выбежала из дома в чем была и со своими родными. Лариса шла двое суток 12 км мимо блокпостов оккупантов. Провозила одну тачку 100 метров. Разворачивалась и шла за другой. Оккупанты стреляли в воздух, что-то кричали, но ей, говорит, не было страшно. Потому что у нее были они.

Местные жители давали воду. Мать и муж умоляли бросить их и спасаться самой. Особенно когда дошли до болота, потому что были уверены — не осилят.

Но Лариса переплыла и перенесла их, довезла к зеленому эвакуационному коридору.

Первый раз, когда Лариса заплакала в интервью — было воспоминание о том, как они трое увидели первый украинский блокпост и украинский флаг.

90-летняя Тамара заплакала в интервью, когда ее крепко обнимала волонтер Тата Кеплер, которую она уже хорошо знает, девушка каждый раз помогает их семье. Бабушка не понимает, как и почему — две большие войны в одной жизни.

Муж Ларисы Саша горько плакал все интервью. Плакал, потому что его жена Лариса спасала его от смерти уже не раз. Он понимает, что именно в этой истории он бы стек кровью и не выжил в горевшем доме.

Возвращение домой

Сейчас они вернулись в родное село, но без ничего. Есть пустое здание, за которое для них договорилась местная активистка Люся.

В доме на кухне соленые огурцы, потому что надо что-то есть. В спальне есть одежда от волонтеров на первое время. Но мешки так и стоят не распакованные, кроме двух футболок и штанов. Зачем? Если, возможно, снова придется убегать и переезжать.

А переезжать придется, потому что жилье сейчас временное, а впереди зима. От дома, который строили 20 лет и вложили в него все, ничего не осталось. Лариса не исключает мысли, что придется зимовать втроем, с двумя больными людьми в старенькой машине — единственном, что у них осталось.

Как помочь семье Ларисы

За более чем полгода великой войны таких человеческих историй много. За каждым утраченным домом, человеческой жизнью или спасением есть личная история героизма. Когда ты знакомишься лично с такими героями, понимаешь, что их нельзя оставлять один на один с бедой, в холодном авто зимой или же в доме, из которого каждый день могут попросить уехать.

Эфирная команда Вікна-новини решила собрать средства на новый дом Ларисе. Хотим, чтобы она оставалась в том же селе. Она тоже этого хочет. Мы открываем сбор для начала в 500 тысяч гривен. Но есть приятный бонус для вас, читатели и зрители Вікон.

У каждого, кто задонатит на Монобанку от 200 гривен, будет шанс встретиться с информационной командой Вікон.

Мы пригласим к себе в гости, расскажем о журналистике во время войны и покажем заслуги информационного телемарафона.

Победителей будет пятеро. Мы их определим в произвольном порядке уже традиционно в прямом эфире YouTube-проекта Яны Брензей и Эммы Антонюк Палає.

Если ты не из Киева или у тебя не будет возможности приехать в столицу, встречу сможем провести онлайн.

Ссылки на Монобанку и номер карты банки: 5375 4112 0152 5966

Обязательно указывай свой контактный номер телефона в комментарии к донату для того, чтобы мы могли позвонить по телефону победителям, поздравить и согласовать детали встречи с Вікна-новини.

За полгода полномасштабной войны многие украинцы потеряли самое ценное — семью. Раньше мы рассказывали историю мужчины, потерявшего семью под Ирпенем.

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