Спасла от огня мужа и мать, тащила на тачках двое суток. Война и история героизма украинки

Война в Украине затронула каждого, у многих забрала дом, знакомых и родных. Кто-то оказывался на волосок от смерти и только чудом смог выжить. Кого-то спасали герои. И героями могут быть не только военные, это и обычные люди, спасающие других и свои дома.
Лариса, Тамара и Саша — герои сегодняшней истории. В дом Ларисы попала российская ракета — произошел пожар. В доме находились два человека: муж Ларисы, у которого из-за тяжелой болезни открылось кровотечение, и он начал на глазах ослабевать, и его 90-летняя мать Тамара.
Лариса имела несколько вариантов, что делать дальше. Она выбрала следующий: взяла тачку, на которой возят грузы, и коляску из-под кислородного баллона — и начала спасать родных.
Женщина загрузила на одну тачку мужа, а в другую коляску скотчем примотала свекровь.
Женщина загрузила на одну тачку мужа, а в другую коляску скотчем примотала свекровь.
Она спасалась с двумя тележками из дома в огне.
Она выбежала из дома в чем была и со своими родными. Лариса шла двое суток 12 км мимо блокпостов оккупантов. Провозила одну тачку 100 метров. Разворачивалась и шла за другой. Оккупанты стреляли в воздух, что-то кричали, но ей, говорит, не было страшно. Потому что у нее были они.
Местные жители давали воду. Мать и муж умоляли бросить их и спасаться самой. Особенно когда дошли до болота, потому что были уверены — не осилят.
Но Лариса переплыла и перенесла их, довезла к зеленому эвакуационному коридору.
Но Лариса переплыла и перенесла их, довезла к зеленому эвакуационному коридору.
Первый раз, когда Лариса заплакала в интервью — было воспоминание о том, как они трое увидели первый украинский блокпост и украинский флаг.
90-летняя Тамара заплакала в интервью, когда ее крепко обнимала волонтер Тата Кеплер, которую она уже хорошо знает, девушка каждый раз помогает их семье. Бабушка не понимает, как и почему — две большие войны в одной жизни.
Муж Ларисы Саша горько плакал все интервью. Плакал, потому что его жена Лариса спасала его от смерти уже не раз. Он понимает, что именно в этой истории он бы стек кровью и не выжил в горевшем доме.
Сейчас они вернулись в родное село, но без ничего. Есть пустое здание, за которое для них договорилась местная активистка Люся.
В доме на кухне соленые огурцы, потому что надо что-то есть. В спальне есть одежда от волонтеров на первое время. Но мешки так и стоят не распакованные, кроме двух футболок и штанов. Зачем? Если, возможно, снова придется убегать и переезжать.
А переезжать придется, потому что жилье сейчас временное, а впереди зима. От дома, который строили 20 лет и вложили в него все, ничего не осталось. Лариса не исключает мысли, что придется зимовать втроем, с двумя больными людьми в старенькой машине — единственном, что у них осталось.
За более чем полгода великой войны таких человеческих историй много. За каждым утраченным домом, человеческой жизнью или спасением есть личная история героизма. Когда ты знакомишься лично с такими героями, понимаешь, что их нельзя оставлять один на один с бедой, в холодном авто зимой или же в доме, из которого каждый день могут попросить уехать.
Эфирная команда Вікна-новини решила собрать средства на новый дом Ларисе. Хотим, чтобы она оставалась в том же селе. Она тоже этого хочет. Мы открываем сбор для начала в 500 тысяч гривен. Но есть приятный бонус для вас, читатели и зрители Вікон.
У каждого, кто задонатит на Монобанку от 200 гривен, будет шанс встретиться с информационной командой Вікон.
У каждого, кто задонатит на Монобанку от 200 гривен, будет шанс встретиться с информационной командой Вікон.
Мы пригласим к себе в гости, расскажем о журналистике во время войны и покажем заслуги информационного телемарафона.
Победителей будет пятеро. Мы их определим в произвольном порядке уже традиционно в прямом эфире YouTube-проекта Яны Брензей и Эммы Антонюк Палає.
Если ты не из Киева или у тебя не будет возможности приехать в столицу, встречу сможем провести онлайн.
Ссылки на Монобанку и номер карты банки: 5375 4112 0152 5966
Обязательно указывай свой контактный номер телефона в комментарии к донату для того, чтобы мы могли позвонить по телефону победителям, поздравить и согласовать детали встречи с Вікна-новини.
За полгода полномасштабной войны многие украинцы потеряли самое ценное — семью. Раньше мы рассказывали историю мужчины, потерявшего семью под Ирпенем.
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