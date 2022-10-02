Ми маємо лишитись країною інновацій! Історії жінок-науковиць про роботу під час війни

Українські жінки талановиті в усьому! Вони захищають країну на фронті, рятують життя, здобувають перемоги у спорті й, звісно, в науці. Проте війна вплинула на всі сфери нашого життя.
Три українські науковиці розповіли про свою роботу під час війни для НВ та INSCIENCE.
Зараз Марія вивчає мікроорганізми, які мешкають у полярних широтах разом з Інститутом морської мікробіології ім. Макса Планка у Німеччині. Крім цього, вона досліджує мікроорганізми Чорного моря та пише свою дисертацію. Вона зізнається: така робота потребує занурення, але це неможливо зробити через постійні повітряні тривоги.
Через війну науковці не можуть досліджувати Чорне море, воно для них закрите. Якби не повномасштабне вторгнення Росії, Марія б вже поверталася із дослідницького рейсу.
— Сподіваємось, що такий рейс відбудеться в найближчому майбутньому і вже буде присвячений аналізу впливу російської агресії на екологічний стан Чорного моря, — каже науковиця.
Фото: Mariia Pavlovska / Facebook
Вона сподівається, що вдасться привернути увагу міжнародної спільноти та залучити кошти для оцінки стану Чорного моря після нашої перемоги. Це потрібно для того, щоб відновити екосистему.
— Я вважаю, що для науки немає такого поняття як “не на часі”. Так, коли закінчиться війна, у нас буде дуже багато нагальних проблем, — каже мікробіологиня.
Вона розуміє, що коштів на науку у держави може не бути, тому вона вже думає про те, як залучити міжнародні гранти.
Ми маємо лишитись країною інновацій, науки та знань, — наголошує вона.
Ми маємо лишитись країною інновацій, науки та знань, — наголошує вона.
У світі існує безліч видів птахів, в Україні є теж свої унікальні види. Орнітологиня Ганна Кузьо вже кілька років навчає людей розрізняти та моніторити птахів.
Однією з її мрій є поява в Україні системи обліку птахів.
Вона разом з колегою Олексієм Дубовиком навіть організовувала обліки птахів Львова. Науковиця пояснює: за роки спостережень можна дізнатися, в якій зоні птахів поменшало або навпаки — побільшало.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ганна Кузьо Birdwatching гід (@hannakuzyo)
Публикация от Ганна Кузьо Birdwatching гід (@hannakuzyo)
— Насамперед це інструмент для охорони природи. Нам цього дуже бракує в Україні, тому що деякі види птахів починають зникати. А люди навіть не знають цифри, — наголошує науковиця.
Її заняття порушило повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Люди з фотоапартами та біноклями викликали підозри, тому фіксувати птахів стало неможливо. Також вона додає: неможливо оцінити негативний вплив воєнних дій на навколишнє середовище та на птахів зокрема.
Такий вплив на природу вчені фіксували ще у 2014 році. Наприклад, в заповіднику Меотида десантувалися російські війська, через це зникло все різноманіття птахів.
Вчені — це ті люди, які здатні штовхати країну вперед. Прогрес країни неможливий без прогресу науки, — каже вона.
Вчені — це ті люди, які здатні штовхати країну вперед. Прогрес країни неможливий без прогресу науки, — каже вона.
За її словами, нам треба брати приклад з Японії. Країна приділяє багато уваги розвитку науки.
— Орнітологія потрібна, щоби розуміти, як ми будемо відновлювати природні території, які постраждали від окупації та воєнних дій, — розповідає Ганна.
Олена мріяла про космос з дитинства. Зараз вона вивчає галактики в Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України, а саме у відділі позагалактичної астрономії та астроінформатики.
Вона фокусується на тих галактиках, які мають у центрі активну надмасивну чорну діру.
Вона фокусується на тих галактиках, які мають у центрі активну надмасивну чорну діру.
Зараз науковиця вивчає ізольовані галактики. Крім цього, займається написанням дисертації.
Дівчина поділилася історією: у перші дні вторгнення пішла до військкомату та розповіла про свою роботу. Їй відмовили, тож у неї розпочався депресивний стан. Але попри це, вона плідно займалася наукою.
— Через це я трохи не встигаю по часу зі своєю дисертаційною роботою, але сподіваюсь, що галактики на мене не образяться, і я встигну все наздогнати, — каже вона.
Фото: Lena Kompaniets / Facebook
Олена також займається волонтерством. Збирала кошти на амуніцію. Спершу шукала спорядження для свого чоловіка, а потім допомагала військовим з рідного села, що на Херсонщині.
— Зараз я офіційно волонтерка в громадській організації Крила Перемоги — ми зосереджуємо увагу на тактичній медицині. Запитів дуже багато — намагаємося робити все, що в наших силах, — розповідає астрофізикиня.
Ба більше! Олена ще знаходить час на науково-популяризаторську діяльність — проводить лекції для дітей у проєкті Science4Kids.
Вона розуміє: не всі діти стануть науковцями. Але має надію, що вони матимуть цікавість до того, як влаштований наш світ.
Українські науковці на міжнародному рівні доводять, що Україна — країна знань. Раніше ми розповідали про Марину В’язовську, яка отримала премію Філдса.
До речі, у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!