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Ми маємо лишитись країною інновацій! Історії жінок-науковиць про роботу під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Жовтня 2022, 13:00
Українські жінки науковиці розповіли про свою діяльність під час війни.
Фото: Facebook, Instagram

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