Рассказы

Мы должны остаться страной инноваций! Истории женщин-ученых о работе во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 октября 2022, 13:00
Українські жінки науковиці розповіли про свою діяльність під час війни.
Фото: Facebook, Instagram

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