Мы должны остаться страной инноваций! Истории женщин-ученых о работе во время войны

Украинские женщины талантливы во всем! Они защищают страну на фронте, спасают жизнь, одерживают победы в спорте и, конечно, в науке. Однако война повлияла на все сферы нашей жизни.

Три украинские женищины-ученые рассказали о своей работе во время войны для НВ и INSCIENCE.

История морского микробиолога Марии Павловской

Сейчас Мария изучает микроорганизмы, обитающие в полярных широтах вместе с Институтом морской микробиологии им. Макса Планка в Германии. Кроме того, она исследует микроорганизмы Черного моря и пишет свою диссертацию. Она признается: такая работа требует погружения, но это невозможно сделать из-за постоянных воздушных тревог.

Из-за войны ученые не могут исследовать Черное море, оно для них закрыто. Если бы не полномасштабное вторжение России, Мария уже возвращалась бы из исследовательского рейса.

— Надеемся, что такой рейс состоится в ближайшем будущем и уже будет посвящен анализу влияния российской агрессии на экологическое состояние Черного моря, — говорит ученая.

Она надеется, что удастся привлечь международное сообщество и средства для оценки состояния Черного моря после нашей победы. Это необходимо для того, чтобы восстановить экосистему.

— Я считаю, что для науки нет такого понятия как “не ко времени”. Да, когда закончится война, у нас будет очень много неотложных проблем, — говорит микробиолог.

Она понимает, что средств на науку у государства может не быть, поэтому она уже думает о том, как привлечь международные гранты.

Мы должны остаться страной инноваций, науки и знаний, — отмечает девушка.

История орнитолога Анны Кузьо

В мире существует множество видов птиц, в Украине есть свои уникальные виды. Орнитолог Анна Кузьо уже несколько лет учит людей различать и мониторить птиц.

Одной из ее мечтаний является появление в Украине системы учета птиц.

Она вместе с коллегой Алексеем Дубовиком даже организовывала учеты птиц Львова. Анна объясняет: за годы наблюдений можно узнать, в какой зоне птиц стало меньше или наоборот — стало больше.

— В первую очередь, это инструмент для охраны природы. Нам этого очень не хватает в Украине, потому что некоторые виды птиц начинают исчезать. А люди даже не знают цифры, — отмечает ученая.

Ее занятие нарушило полномасштабное вторжение России в Украину. Люди с фотоаппаратами и биноклями вызывали подозрения, поэтому фиксировать птиц стало невозможно. Также она добавляет: невозможно оценить негативное влияние военных действий на окружающую среду и птиц в частности.

Такое негативное влияние на природу ученые фиксировали еще в 2014 году. К примеру, в заповеднике Меотида десантировались российские войска, из-за этого исчезло все обилие птиц.

Ученые — это те люди, которые способны толкать страну вперед. Прогресс страны невозможен без прогресса науки, говорит ученая.

По ее словам, нам нужно следовать примеру Японии. Страна уделяет большое внимание развитию науки.

— Орнитология нужна, чтобы понимать, как мы будем восстанавливать природные территории, пострадавшие от оккупации и военных действий, — рассказывает Анна.

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История астрофизика Елены Компаниец

Елена мечтала о космосе с детства. Сейчас она изучает галактики в Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины, а именно в отделе внегалактической астрономии и астроинформатики.

Девушка фокусируется на тех галактиках, которые имеют в центре активную сверхмассивную чёрную дыру.

Сейчас она изучает изолированные галактики. Кроме этого занимается написанием диссертации.

Елена поделилась историей: в первые дни вторжения пошла в военкомат и рассказала о своей работе. Ей отказали, и у нее началось депрессивное состояние. Но, несмотря на это, она плодотворно занималась наукой.

— Поэтому я немного не успеваю по времени со своей диссертационной работой, но надеюсь, что галактики на меня не обидятся, и я успею все догнать, — говорит она.

Елена также занимается волонтерством. Собирала средства на амуницию. Сначала искала снаряжение для своего мужа, а потом помогала военным из родного села, что в Херсонской области.

— Сейчас я официально волонтер в общественной организации Крылья Победы — мы сосредотачиваем внимание на тактической медицине. Запросов очень много — пытаемся делать все, что в наших силах, — рассказывает астрофизик.

Более того! Елена находит время на научно-популяризаторскую деятельность — проводит лекции для детей в проекте Science4Kids.

Она понимает, что не все дети станут учеными, но надеется, что у них будет интерес к тому, как устроен наш мир.

Украинские ученые на международном уровне доказывают, что Украина — страна знаний. Ранее мы рассказывали о Марине Вязовской, которая получила премию Филдса.

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