Смогла получить математический Нобель. Украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса

Украинцы — невероятно талантливые и умные. Каждый раз мы это доказываем на различных международных конкурсах или спортивных соревнованиях. Не уступаем мы и в науке. Украинка Марина Вязовская стала лауреаткой премии Филдса. Эта премия считается самой престижной наградой для математиков в мире.

Церемония вручения награды прошла в Хельсинки (Финляндия). Ранее планировалось, что мероприятие проводится в Санкт-Петербурге (Россия), но после полномасштабного вторжения церемонию решили перенести.

Деятельность Марины Вязовской

В 2013 году Марина Вязовская стала доктором естественных наук. Во время учебы в университете она постоянно занимала призовые места на олимпиадах по математике.

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В начале 2016 года она была постдокторским исследователем в Берлинской математической школе и Гумбольдтском университете Берлина. С 2017 года работала в Федеральной политехнической школе Лозанны, а уже в следующем году получила полноценную профессорскую позицию.

Украинка давно считалась одним из самых перспективных математиков в мире. Она уже имеет несколько наград за свои достижения: премии Салема, Математического института Клея, премию Европейского математического общества.

Свою премию Салема Марина Вязовская получила за решение задачи в восьмимерном пространстве. Ее решение удивило коллег своей простотой и краткостью.

Премия Филдса

Марина Вязовская узнала, что станет лауреатом премии Филдса, незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ.

Премия Филдса или медаль Филдса — награда, которая предоставляется двум, трем или четырем математикам на Международном конгрессе математиков. Особенностью этой награды является то, что она присваивается молодым ученым — математикам до 40 лет.

Сумма награды составляет 15 000 канадских долларов, ведь основателем премии был канадский математик Джон Чарлз Филдс.

На золотой медали, которую вручают лауреату, можно увидеть изображение Архимеда и надпись: “Победить свою человеческую ограниченность и завоевать Вселенную”, а на обратной стороне — “Собравшиеся со всего мира математики, уважают замечательный вклад в познания”.

Украинские ученые прославляют нас во всем мире, а также помогают нам бороться с оккупантами. Ранее мы рассказывали, как разработка винницких ученых помогает собирать урожай с заминированных полей.

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Фото: Скріншот / EPFL