Смогла получить математический Нобель. Украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса

Украинцы — невероятно талантливые и умные. Каждый раз мы это доказываем на различных международных конкурсах или спортивных соревнованиях. Не уступаем мы и в науке. Украинка Марина Вязовская стала лауреаткой премии Филдса. Эта премия считается самой престижной наградой для математиков в мире.
Церемония вручения награды прошла в Хельсинки (Финляндия). Ранее планировалось, что мероприятие проводится в Санкт-Петербурге (Россия), но после полномасштабного вторжения церемонию решили перенести.
В 2013 году Марина Вязовская стала доктором естественных наук. Во время учебы в университете она постоянно занимала призовые места на олимпиадах по математике.
В начале 2016 года она была постдокторским исследователем в Берлинской математической школе и Гумбольдтском университете Берлина. С 2017 года работала в Федеральной политехнической школе Лозанны, а уже в следующем году получила полноценную профессорскую позицию.
Украинка давно считалась одним из самых перспективных математиков в мире. Она уже имеет несколько наград за свои достижения: премии Салема, Математического института Клея, премию Европейского математического общества.
Свою премию Салема Марина Вязовская получила за решение задачи в восьмимерном пространстве. Ее решение удивило коллег своей простотой и краткостью.
Марина Вязовская узнала, что станет лауреатом премии Филдса, незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ.
Премия Филдса или медаль Филдса — награда, которая предоставляется двум, трем или четырем математикам на Международном конгрессе математиков. Особенностью этой награды является то, что она присваивается молодым ученым — математикам до 40 лет.
Сумма награды составляет 15 000 канадских долларов, ведь основателем премии был канадский математик Джон Чарлз Филдс.
Сумма награды составляет 15 000 канадских долларов, ведь основателем премии был канадский математик Джон Чарлз Филдс.
На золотой медали, которую вручают лауреату, можно увидеть изображение Архимеда и надпись: “Победить свою человеческую ограниченность и завоевать Вселенную”, а на обратной стороне — “Собравшиеся со всего мира математики, уважают замечательный вклад в познания”.
Украинские ученые прославляют нас во всем мире, а также помогают нам бороться с оккупантами. Ранее мы рассказывали, как разработка винницких ученых помогает собирать урожай с заминированных полей.
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Фото: Скріншот / EPFL