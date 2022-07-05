Lifestyle

Здобула математичний Нобель. Українка Марина В’язовська отримала медаль Філдса

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Липня 2022, 18:23
Українка Марина В'язовська отримала премію Філдса

Більше відео
0:04:22
TeleHelp Україна
Підтримка усього світу: студенти Стенфордського університету заснували для українців проект TeleHelp Україна
0:02:30
Як вибрати велосипед
Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт
ЄС відмовляється від авто на бензині з 2035 року
Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? ЄС відмовляється від автівок на бензині та дизелі
0:03:40
Профтехосвіта
Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну
Дивитись більше

Останні відео
Українка Марина В'язовська отримала премію Філдса

Здобула математичний Нобель. Українка Марина В’язовська отримала медаль Філдса
Масований обстріл Слов'янська 5 липня
Окупанти знову здійснили масові обстріли Слов’янська: розповідаємо, що відомо
0:06:29
Втеча з Маріуполя історія Анастасії, якій вдалося
Мого батька закрили в клітці й тримали чотири години — історія Анастасії, якій вдалося виїхати з Маріуполя через Крим
0:00:45
Робота РСЗВ HIMARS в Україні та її характеристики
У Генштабі показали роботу американської РСЗВ HIMARS — що це за зброя
0:12:09
Курт Волкер розповів, чому ленд-ліз довго йде
Потужне західне озброєння допоможе звільнити території — Курт Волкер про постачання зброї в Україну
Ранкові обстріли України 5 липня
Неспокійні ніч та ранок: вибухи у Миколаєві, Шостці та на Дніпропетровщині
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня
0:04:22
TeleHelp Україна
Підтримка усього світу: студенти Стенфордського університету заснували для українців проект TeleHelp Україна
0:22:07
Чому ВСУ відійшли з Лисичанстка:пояснює військовий експерт
Почнуть протестувати й залишати війська – військовий експерт Анатолій Кравчук про загрозу з боку Білорусі
0:17:53
План відбудови України
Відбудова України в руках Європи: як виглядає конкретний план відновлення та які пріоритети
Більше відео
Масований обстріл Слов'янська 5 липня
Читати далі
Окупанти знову здійснили масові обстріли Слов’янська: розповідаємо, що відомо

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь