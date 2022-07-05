Здобула математичний Нобель. Українка Марина В’язовська отримала медаль Філдса

Українці — неймовірно талановиті та розумні. Щоразу ми це доводимо на різноманітних міжнародних конкурсах чи спортивних змаганнях. Не поступаємося місцем ми й у науці. Українка Марина В’язовська стала лауреаткою премії Філдса. Ця премія вважається найпрестижнішою нагородою для математиків у світі.

Церемонія вручення нагороди відбулася у Гельсінкі (Фінляндія). Раніше планувалося, що захід проводитиметься в Санкт-Петербурзі (Росія), але після повномасштабного вторгнення церемонію вирішили перенести.

Діяльність Марини В’язовської

У 2013 році Марина В’язовська стала доктором природничих наук. Під час навчання в університеті вона постійно посідала призові місця на олімпіадах з математики.

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На початоку 2016 року вона була постдокторським дослідником у Берлінській математичній школі та Гумбольдтському університеті Берліна. З 2017 року працювала у Федеральній політехнічній школі Лозанни, а вже наступного року отримала повноцінну професорську позицію.

Українка давно вважалася одним із найперспективніших математиків у світі. Вона вже має кілька нагород за свої досягнення: преміями Салема, Математичного інституту Клея, премією Європейського математичного товариства.

Свою премію Салема Марина В’язовська отримала за вирішення завдання у восьмивимірному просторі. Її рішення здивувало колег своєю простотою та стислістю.

Премія Філдса

Марина В’язовська дізналася, що стане лауреатом премії Філдса незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Премія Філдса або ж медаль Філдса — нагорода, яка надається двом, трьом або чотирьом математикам на Міжнародному конгресі математиків. Особливістю цієї нагороди є те, що вона надається молодим вченим — математикам до 40 років.

Сума нагороди становить 15 000 канадських доларів, адже засновником премії був канадський математик Джон Чарлз Філдс.

На золотій медалі, яку вручають лауреатові, можна побачити зображення Архімеда і напис: “Побороти свою людську обмеженість і завоювати Всесвіт”, а на зворотному боці — “Математики, які зібралися зі всього світу, вшановують чудовий вклад у пізнання”.

Українські науковці прославляють нас на весь світ, а також допомагають нам боротися з окупантами. Раніше ми розповідали, як розробка вінницьких науковців допомагає збирати врожай із замінованих полів.

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Фото: Скріншот / EPFL