Здобула математичний Нобель. Українка Марина В’язовська отримала медаль Філдса

Українці — неймовірно талановиті та розумні. Щоразу ми це доводимо на різноманітних міжнародних конкурсах чи спортивних змаганнях. Не поступаємося місцем ми й у науці. Українка Марина В’язовська стала лауреаткою премії Філдса. Ця премія вважається найпрестижнішою нагородою для математиків у світі.
Церемонія вручення нагороди відбулася у Гельсінкі (Фінляндія). Раніше планувалося, що захід проводитиметься в Санкт-Петербурзі (Росія), але після повномасштабного вторгнення церемонію вирішили перенести.
У 2013 році Марина В’язовська стала доктором природничих наук. Під час навчання в університеті вона постійно посідала призові місця на олімпіадах з математики.
На початоку 2016 року вона була постдокторським дослідником у Берлінській математичній школі та Гумбольдтському університеті Берліна. З 2017 року працювала у Федеральній політехнічній школі Лозанни, а вже наступного року отримала повноцінну професорську позицію.
Українка давно вважалася одним із найперспективніших математиків у світі. Вона вже має кілька нагород за свої досягнення: преміями Салема, Математичного інституту Клея, премією Європейського математичного товариства.
Свою премію Салема Марина В’язовська отримала за вирішення завдання у восьмивимірному просторі. Її рішення здивувало колег своєю простотою та стислістю.
Марина В’язовська дізналася, що стане лауреатом премії Філдса незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Премія Філдса або ж медаль Філдса — нагорода, яка надається двом, трьом або чотирьом математикам на Міжнародному конгресі математиків. Особливістю цієї нагороди є те, що вона надається молодим вченим — математикам до 40 років.
Сума нагороди становить 15 000 канадських доларів, адже засновником премії був канадський математик Джон Чарлз Філдс.
Сума нагороди становить 15 000 канадських доларів, адже засновником премії був канадський математик Джон Чарлз Філдс.
На золотій медалі, яку вручають лауреатові, можна побачити зображення Архімеда і напис: “Побороти свою людську обмеженість і завоювати Всесвіт”, а на зворотному боці — “Математики, які зібралися зі всього світу, вшановують чудовий вклад у пізнання”.
Українські науковці прославляють нас на весь світ, а також допомагають нам боротися з окупантами. Раніше ми розповідали, як розробка вінницьких науковців допомагає збирати врожай із замінованих полів.
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Фото: Скріншот / EPFL