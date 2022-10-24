Мамаки й мамади: чи застосує Україна досвід укриттів Ізраїлю?

Україна страждає від повномасштабної війни вже вісім місяців. Багато людей загинули просто у своїх домівках. Усе через те, що не завжди є час, щоб спуститися в надійне укриття, а деколи його просто немає поруч.

Тож, окрім прямого влучання ракети й обвалу будинку, є висока ймовірність отримати численні уламкові поранення від вибухової хвилі або частин ракет.

Українські та радянські будівлі не проектували з розрахунком на те, що їх бомбитимуть ворожі ракети. Однак, з огляду на сусідів, більше ми не допустимо такої помилки.

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Тепер безпека буде понад усе. Нові будинки не отримають дозволу на експлуатацію, допоки їх не перевірять на якість та надійність облаштованих бомбосховищ.

Що Україна запозичить від ізраїльського будівництва та як виглядатиме сучасний безпечний будинок після відбудови, розповів 24 канал.

Мамаки та мамади: принцип дії укриттів Ізраїлю

Ізраїль знає, що таке затяжна війна, ще з 1948 року, тож цей народ навчився виживати в екстремальних умовах.

Хоч на території Ізраїлю нараховується понад мільйон підземних бомбосховищ та громадських укриттів, інша назва — міклатів, часто у людини немає 10-15 хвилин, щоб добігти туди.

Саме тому у законі про цивільну оборону забудовників зобов’язали проектувати укріплені кімнати в усіх житлових та громадських будівлях — мамади та мамаки.

Їхня перевага в тому, що переміститися туди можна за кілька секунд, не виходячи з квартири. Ці два типи кімнат дещо відрізняються між собою.

Мамак — укріплена кімната в громадських будівлях, яка передбачена на кожному поверсі, а мамад — укріплена кімната у кожній квартирі.

Вимоги до захисних кімнат

площа мамада має бути не менше ніж 9 кв. м;

висота стелі — 2,5 м;

стіни мають бути залізобетонними, від 25–30 см завтовшки;

металеві герметичні двері, що можуть витримати вибухову хвилю;

фільтри для захисту від атак хімічною зброєю.

На жаль, захищають ці кімнати не від усього. До прикладу, якщо ракета влучить у будинок, домашнє укриття може не витримати, тож люди, які там живуть, можуть постраждати.

Утім, від ударної хвилі, уламків ракет та хімічної зброї таке укриття вбереже.

Нові будинки України: якими будуть вимоги до нових споруд

В Україні вже набув чинності закон, який забезпечить будівництво мережі захисних споруд цивільного захисту задля безпеки громадян.

Відтепер, якщо споруда буде без належного бомбосховища чи укриття, забудовникам можуть відмовити у сертифікаті про готовність будівлі до експлуатації. Це правило застосовуватимуть до всієї України.

Голова партії Слуга народу Олена Шуляк запевнила, що тепер усі нові будинки будуватимуть з новими, зручними та сучасними бомбосховищами. Це важливо, адже зараз людям доводилося сидіти у власноруч облаштованих підвалах.

Одним з адаптивних до ізраїльського принципу рішень сучасних архітекторів є підготувати підземні паркінги та інші підземні приміщення для укриття населення.

Таке укриття рекомендується відокремлювати від решти паркінгу, забезпечити його санвузлами та розкладними місцями для сидіння. Також будівельники мають передбачити щонайменше два виходи.

Під час відбудови українських міст рішень для безпеки кожного будинку, зокрема для тих, де немає паркінгів, буде значно більше. Над цим працюватимуть найкращі українські та світові архітектори.

Про те, які дев’ять нових заповідей з’явилися в архітекторів і якими будуть нові українські міста, читай у нашому матеріалі.

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