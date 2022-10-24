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Мамаки й мамади: чи застосує Україна досвід укриттів Ізраїлю?

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 24 Жовтня 2022, 14:00
мамаки і мамади
Фото: Unsplash

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