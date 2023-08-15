Бомбосховище під хрущівкою — не варіант! Нові норми будівництва та відновлення укриттів в Україні

Україна зараз потребує сучасних бомбосховищ, де кожен може комфортно та безпечно перечекати повітряну загрозу. Звісно, радянські підвали під хрущівками не надто підходять на цю роль.

Щоб підвищити рівень безпеки, комфорту та інклюзивності, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило проект нових державних будівельних норм (ДБН).

Проект Захисні споруди цивільного захисту ДБН В.2.2-5:2023 розробили у співпраці з Міністерством оборони, ДСНС, Мінсоцполітики, Міносвіти, Мінохоронздоров’я.

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А також проектними та науково-дослідними інститутами, архітекторами та конструкторами, забудовниками та представниками експертної громадськості.

Прес-служба Мінвідновлення повідомляє, що норми почнуть застосовувати вже з 1 листопада при будівництві та проектуванні нових укриттів, а також — при реконструкції та відновленні тих, які існують.

Що передбачає новий проект про укриття

Згідно з новими нормами, всі проекти відбудови житлових і громадських будівель, зокрема й шкіл, лікарень, садочків, повинні будуть передбачати правильно облаштовані бомбосховища.

Так, передбачено низку норм, якій повинна відповідати кожна цивільна будівля з 1 листопада.

Усі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі фізичної безбар’єрності.

Ця вимога є в рамках флагманського проекту Безбар’єрне відновлення, метою якого є 100% відповідність усіх проектів відбудови стандартам безбар’єрності.

Такі укриття мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. Якщо їх неможливо облаштувати, рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

Також у таких спорудах повинні бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах.

Під час нового будівництва обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Його мають розрахувати на кожні 200 осіб.

При будівництві, проектуванні та реконструкції ДБН врахують не лише реалії воєнного часу, а й міжнародний досвід з облаштування споруд цивільного захисту.

Проект ДБН В.2.2-5:2023 опубліковано на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Протягом місяця він буде зареєстрований, а контрольний примірник з’явиться у вільному безоплатному доступі для використання під час проектування будівель.

А до того часу Мінвідновлення надаватиме експертні консультації представникам будівельного ринку щодо особливостей нових ДБН та їх впровадження на практиці.

Щодня Росія атакує цивільні об’єкти та загрожує життю звичайних жителів. Тому питання інклюзивності та якості споруд цивільного захисту є важливим й нагальним.

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