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Бомбосховище під хрущівкою — не варіант! Нові норми будівництва та відновлення укриттів в Україні

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 15 Серпня 2023, 11:03
споруди цивільного захисту
Фото: Pexels

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