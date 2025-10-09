В Киеве строят противорадиационные укрытия — к чему готовятся в столице

В столице Украины стартовало строительство самостоятельных противорадиационных укрытий, предназначенных для защиты населения от радиационной и химической опасности в условиях военного времени. Подробнее об этих укрытиях и других конструкциях — читай в материале.

Противорадиационные укрытия на Оболони: строительство продолжается

Первые два противорадиационных укрытия уже завершены в Оболонском районе, который стал первым в реализации этого проекта гражданской защиты. Об этом сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в эфире программы Киевское время.

Эти укрытия представляют собой автономные капитальные сооружения нового типа, оснащенные всем необходимым для длительного пребывания людей в чрезвычайных ситуациях.

Они нанесены на интерактивную карту гражданской защиты Киева и будут служить для спасения людей, подобно системам безопасности в Израиле. Реализация проектов включает значительную юридическую подготовку, в частности, разработку документации, которая может длиться до девяти месяцев.

Параллельно с противорадиационными укрытиями планируется установка небольших мобильных конструкций для быстрой защиты при обстрелах в районах без подземных хранилищ. Каждое такое мобильное укрытие рассчитано на 25-50 человек с ожидаемой стоимостью от 3 до 5 миллионов гривен. Развитие системы укрытий продолжается и вскоре охватит другие районы столицы.

