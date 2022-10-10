Бомбоубежища Киева: перечень мест, где можно спрятаться в столице

Украина под массированными российскими ракетными ударами. Почти по всей Украине уже несколько часов длится воздушная тревога. Не покидай своего укрытия или перейди к ближайшему.
Мы расскажем тебе о бомбоубежищах в Киеве, где ты можешь спрятаться.
Для укрытия от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера в Киеве создан фонд защитных сооружений гражданской защиты.е
Он состоит из:
Организации и владельцы этих сооружений должны обеспечить свободный доступ к укрытиям. Кроме того, найти адреса укрытия Киева можно и на интерактивной карте бомбоубежищ.
Раньше мы рассказывали об утренних взрывах в Киеве.
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