Укрытие — есть, а зайти в него — нельзя! Куда жаловаться на закрытые убежища в домах?

Ситуация с укрытиями в городах, где прямая опасность вроде бы миновала, действительно ужасная: нередко слышатся жалобы на то, что в Киеве закрыты убежища в домах даже при сигнале воздушной тревоги. Ситуацию объясняют тем, что открытые убежища могут стать лакомым куском для недобросовестных граждан: воров, например.

Но вместо того, чтобы обеспечить охрану убежищ или подвалов, служащих укрытием для жильцов домов, многие балансодержатели просто вешают на двери замки.

Закрытые убежища: комментарий Кличко

Такая ситуация привела к трагедии в Киеве в эту ночь, 1 июня. Мэр города Виталий Кличко уже отреагировал на событие и сообщил об изменениях в работе укрытий.

— Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью, — сообщает Кличко.

Известно, что патрульные будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия на карте города и проверять, открыты ли они.

Также патрульные будут оперативно передавать информацию городским службам.

Мэр Киева добавил, что в Деснянском районе, где и произошла трагедия, было открыто укрытие в школе рядом с поликлиникой. Там находились люди.

— В каждом районе города ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены укрытия, и главы районов. Главы РГА ответственны за доступ и обустройство укрытий, нанесенных на карту укрытий столицы.

Все главы районов получили поручение еще раз проверить все укрытия!

Затем Виталий Кличко добавил, что он дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают председатели РГА города.

— Обратился в Офис Президента и правительства, которые согласовывают назначение и увольнение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока идет следствие по поводу того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.

Отстранен должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.

Куда обращаться, если убежище закрыто?

Департамент муниципальной безопасности работает над усилением контроля над укрытиями. Однако если ты стал (-ла) свидетелем факта непредоставления доступа к укрытию, обращайся по номеру:

15–51

Также эти объекты будут принудительно открываться с участием полиции и ГСЧС.

— Известно, что уже есть факты возбуждения уголовных дел по факту нарушения положений Закона О гражданской защите, — отметил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Также следует добавить, что ранее, 17 мая 2023 года, к начальнику КМВА Сергею Попко поступило много жалоб от киевлян о закрытых убежищах во время воздушной тревоги. Подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

— Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак — это преступление. Поэтому сегодня (17 мая — ред.), на заседании Совета обороны Киева я, как начальник КМВА, акцентировал особое внимание на решении этого вопроса.

Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем председателям РГА.

В сжатые сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты, — отмечал Сергей Попко.

Куда идти, если слышишь сигнал воздушной тревоги в Киеве, мы писали в нашем другом материале: карта укрытий столицы.



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