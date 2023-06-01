Укриття — є, а зайти до нього — зась! Куди скаржитися на зачинені укриття в будинках?

Ситуація з укриттями у містах, де пряма небезпека начебто минула, справді жахлива: нерідко чути скарги на те, що у Києві закриті сховища в будинках навіть під час сигналу повітряної тривоги. Ситуацію пояснюють тим, що відкриті укриття можуть стати ласим шматком для недобросовісних громадян: крадіїв, наприклад.

Але замість того, аби забезпечити охорону сховищ чи підвалів, які слугують укриттям для мешканців будинків, багато балансоутримувачів просто вішають на двері замки.

Зачинені укриття: коментар Кличка

Така ситуація призвела до трагедії у Києві цієї ночі, 1 червня. Мер міста Віталій Кличко вже відреагував на подію та повідомив про зміни у роботі укриттів.

— Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі, — повідомляє Кличко.

Відомо, що патрульні об’їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятимуть, чи вони відчинені.

Також патрульні оперативно передаватимуть інформацію міським службам.

Мер Києва додав, що у Деснянському районі, де й сталася трагедія, було відкрите укриття у школі поруч з поліклінікою. Там перебували люди.

— У кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці.

Всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття!

Згодом Віталій Кличко додав, що він дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають голови РДА міста.

— Звернувся до Офісу Президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей.

Відстороненим має бути й керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація.

Куди звертатися, якщо укриття зачинене?

Департамент муніципальної безпеки працює над посиленням контролю за сховищами. Проте, якщо ти став свідком факту ненадання доступу до укриття, звертайся за номером:

15–51

Також ці об’єкти примусово відкриватимуть за участю поліції та ДСНС.

— Відомо, що уже є факти відкриття кримінальних справ за фактом порушення положень Закону Про цивільний захист, — зазначив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Також варто додати, що раніше, 17 травня 2023 року до начальника КМВА Сергія Попка надійшло багато скарг від киян про зачинені сховища під час повітряної тривоги. Такі випадки були зафіксовані практично у всіх районах столиці.

— Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак — це злочин. Тому сьогодні (17 травня — ред.), на засіданні Ради оборони Києва я як начальник КМВА акцентував особливу увагу на розв’язанні цього питання.

Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА.

У найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти, до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту, — зазначав Сергій Попко.

Куди йти, якщо чуєш сигнал повітряної тривоги у Києві, ми писали в нашому іншому матеріалі: мапа сховищ столиці.

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