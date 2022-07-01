Ховатися чи ні? Який урок надала нам трагедія у Кременчуці та які укриття пропонують ТЦ зараз

Ігнорування сигналів повітряної тривоги може бути твоєю фатальною помилкою. Але що робити, якщо тривога застала у людних місцях?

Деякі супермаркети та ТРЦ ставлять безпеку своїх співробітників та відвідувачів понад усе, навіть попри скарги відвідувачів піти до конкурентів.

Покупців просять залишити покупки й запам’ятати місце, а потім повернутися за товаром. Як показав сумний досвід, це необхідне рішення. Адже ніколи не спрогнозуєш — чи пощастить тобі, чи ні.

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До прикладу, не пощастило одному з найбільших київських ТРЦ Lavina Moll. З 24 лютого тут нарахували п’ять російських прильотів. Ракети пошкодили 10 тисяч квадратів площі.

За проектом, у цій будівлі немає укриття. Але на прохання керівників ТРЦ районна влада дозволила використовувати спеціальне приміщення, щоправда, воно розташоване аж за 700 метрів.

Після нещодавньої трагедії у Кременчуці охороні більше не треба нагадувати, щоб вона просила відвідувачів пройти в укриття.

Але так про безпеку дбають далеко не всі. І навіть кривавий кременчуцький теракт налякав не кожного.

Попри те, що в Києві оголошена повітряна тривога, відвідувачі й далі спокійно заходять до супермаркету. Сирена нікого не зупиняє.

В Україні поки що немає єдиних правил роботи ТРЦ під час тривоги, тому кожен продавець і покупець має сам обирати — тікати в укриття чи ні. Однак продавець мусить попіклуватися про те, щоб забезпечити всім відвідувачам та персоналу укриття.

Після трагедії в ТРЦ Амстор у Кременчуці виникає питання: кого покарають за воєнний злочин і як врятуватися в ТРЦ. Про це читай у нашому матеріалі.