Прятаться или нет? Какой урок подала нам трагедия в Кременчуге и какие укрытия предлагают ТЦ сейчас

Игнорирование сигналов тревоги может стать для тебя роковой ошибкой. Что делать, если тревога застала в людных местах?

Некоторые супермаркеты и ТРЦ считают безопасность своих сотрудников и посетителей превыше всего, даже несмотря на жалобы посетителей пойти к конкурентам.

Покупателей просят оставить покупки и запомнить место, а затем вернуться за товаром. Как показал печальный опыт, это необходимое решение. Ведь никогда не спрогнозируешь, повезет ли тебе или нет.

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К примеру, не повезло одному из крупнейших киевских ТРЦ Lavina Moll. С 24 февраля здесь насчитали пять российских прилетов, повреждено 10 тысяч квадратов площади.

По проекту, в этом здании нет укрытия. Но по просьбе руководителей ТРЦ районные власти разрешили использовать специальное помещение. Правда, находится оно за 700 метров от самого центра.

После недавней трагедии в Кременчуге охране больше не нужно напоминание, чтобы посетителей просили пройти в укрытие.

Но так о безопасности заботятся далеко не все. И даже кровавый теракт в Кременчуге испугал не каждого.

Несмотря на то, что в Киеве объявлена воздушная тревога, посетители и дальше спокойно заходят в супермаркет. Сирена никого не останавливает.

В Украине пока нет единых правил работы ТРЦ во время тревоги, поэтому каждый продавец и покупатель должен сам выбирать — бежать в укрытие или нет. Однако продавец должен позаботиться о том, чтобы обеспечить для всех посетителей и персонала укрытие.

После трагедии в ТРЦ Амстор в Кременчуге возникает вопрос, кого накажут за военное преступление и как спастись в ТРЦ, об этом читай подробнее в нашем материале.