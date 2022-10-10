Бомбосховища Києва: перелік місць, де можна сховатися в столиці

Україна опинилася під масованими російськими ракетними ударами. Майже по всій Україні вже кілька годин триває повітряна тривога. Не покидай своє укриття або ж перейди до найближчого.
Ми розповімо тобі про бомбосховища у Києві, де ти можеш сховатися.
Для укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в Києві створено фонд захисних споруд цивільного захисту.
Він складається з:
Організації та власники цих споруд мають забезпечити вільний доступ до укриттів. Крім того, знайти адреси укриття Києва можна й на інтерактивній карті бомбосховищ.
Раніше ми розповідали про ранкові вибухи в Києві.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!