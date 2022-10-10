Бомбосховища Києва: перелік місць, де можна сховатися в столиці

Україна опинилася під масованими російськими ракетними ударами. Майже по всій Україні вже кілька годин триває повітряна тривога. Не покидай своє укриття або ж перейди до найближчого.

Ми розповімо тобі про бомбосховища у Києві, де ти можеш сховатися.

Для укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в Києві створено фонд захисних споруд цивільного захисту.

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Він складається з:

сховищ цивільного захисту,

підземних просторів метрополітену,

підвальних приміщень житлових будинків,

підземних паркінгів,

інших споруд підземного простору.

Організації та власники цих споруд мають забезпечити вільний доступ до укриттів. Крім того, знайти адреси укриття Києва можна й на інтерактивній карті бомбосховищ.

Раніше ми розповідали про ранкові вибухи в Києві.

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