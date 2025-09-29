Стиль жизни

Квартиры стоят пустые: какие районы Киева в антирейтинге

Анастасія Грубрина, журналист сайта 29 сентября 2025, 14:00 3 мин.
Где в Киеве не хотят арендовать жилье
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь