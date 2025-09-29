Квартиры стоят пустые: какие районы Киева в антирейтинге

С конца августа — в начале сентября стоимость аренды квартир в Киеве снова возросла. Это логично, ведь в город приезжают тысячи студентов, работников, и многим нужно жилье.

С полномасштабной войной так называемые тренды на квартиры существенно изменились. А в 2025 году и подавно! В основном люди ищут жилье на нижних этажах, рядом с метро и укрытиями, и самое главное — в районах, где не прилетает.

Квартиры в каких районах Киева стоят пустыми даже при низкой цене? А где стоимость аренды остается стабильной уже несколько лет? Об этом рассказали Finance.ua.

Квартиры в Киеве стоят пустые: какие районы обходят люди

Факт того, что люди не хотят селиться там, куда прилетает чаще всего, довольно понятен. Среди киевлян негласными знаниями стали такие, что чаще всего летит в Соломенский район, на Лукьяновку и Отрадный. Домыслы людей подтверждают и риэлторы.

Эксперт по недвижимости Ирина Седляр делится, что цены на аренду квартир в Киеве за сентябрь 2025 года выросли на 10-20%. Но есть районы, где цена падает, а арендаторы не появляются.

Лукьяновку обычно не хотят арендовать: квартиры месяцами стоят свободными даже по сниженной цене. На Соломенке определенный спрос есть, но роста цен мы там не видим.

В спальных районах — на Троещине и Деснянском районе — цены не выросли вообще. Оживление рынка начало происходить в конце сентября, когда в Киев стали съезжаться семьи с детьми, студенты и люди в поисках работы.

Наибольший спрос — это квартиры с хорошей инфраструктурой рядом с метро.

Сбалансировать повышенный спрос на жилье частично позволило постановление КМУ, при котором открыли границы для молодежи 18-22 лет. Немалое количество студентов освободило жилье в Киеве.

Цены на аренду квартир в Киеве: сентябрь 2025

После роста цен на 10-20% жить в Киеве стало еще дороже. Кое-где аренда превышает средний доход по Киеву. Самыми дорогими остаются квартиры в Печерском районе столицы.

За однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом на Печерске просят в среднем 28-35 тысяч гривен.

В Шевченковском районе такая же квартира обойдется в 25-30 тысяч гривен в месяц. В Голосеевском дешевле, 20-25 тысяч.

Но тренды найма жилья в Киеве таковы, что люди все меньше ориентируются на район, а делать выбор в пользу квартир с метро рядом, подземными паркингами и укрытиями, на нижних этажах.

В то же время данные Госстата отличаются. С начала 2025 года средний рост цен на аренду однокомнатных квартир по Украине составляет 5,04%. ЛУН добавляет деталей к анализу:

В Киевской области средняя аренда однокомнатной квартиры выросла с 5460 грн до 6200 грн.

В Киеве реальная стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 6%. Средняя стоимость аренды — 18 тысяч гривен.

Несмотря на все, Киев — не самый дорогой город для съема жилья. Первенство с начала полномасштабной войны удерживает Ужгород. На третьем месте — Львов.

А еще мы делились, сколько стоит квартира в Киеве в 2025 году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!