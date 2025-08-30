Ужгород бьет рекорды! Цены на аренду квартир в Украине значительно выросли

Отдавать всю зарплату на аренду квартиры вынуждены многие украинцы, не имеющие собственного жилья, или потерявшие его из-за войны. Потому что цены на аренду за последние полгода взлетели в космос.

Однушка в Киеве — 20 тысяч, но это не рекорд, в Ужгороде — 21 100 грн — средняя цена за аренду однокомнатной! Более 18 тысяч во Львове, 16 900 — в Ивано-Франковске. И в то же время 4 тысячи гривен за аренду однокомнатной квартиры сейчас просят в Харькове.

Цены на аренду квартир в Украине: статистика 2025 года

Сервис ЛУН показывает, что средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве достигает 20 тысяч гривен. Есть более дешевые и простые варианты — за 15-17 тысяч. Это с более или менее приличными ремонтами. Предлагают и смарт-квартиры. Квартиры с плохими ремонтами, но в центре города сдают тоже не за малые деньги.

Варианты с комфортным проживанием и новыми ремонтами стартуют от 25 тысяч гривен за однокомнатную квартиру! С начала 2025 года цены на аренду квартир в Киеве вернулись к уровню довоенных. Причиной роста цен называют повышенный спрос на проживание в Киеве.

Несмотря на активные российские атаки на Киев, желающих жить здесь меньше не становится. В Киев едут те, кто не прижился на Западе Украины, и в меньшей степени выезжают с Востока.

Цены на аренду в Киеве в начале вторжения упали вдвое. А затем начали постепенно увеличиваться. Период блекаутов затормозил возобновление цен. Сегодня мы достигли довоенных цен и +3+5% роста, — говорит президент Ассоциации специалистов недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

В других центральных областях цены тоже подросли. В Черкассах однушку сдают в среднем за 13 800 грн, в Виннице — за 14 500. В Житомире и Хмельницком за однокомнатную квартиру ежемесячно будете отдавать по 12 тысяч гривен.

В Полтаве за однокомнатную просят 11 500 грн. Несколько подросли цены и в Днепре. Там владельцы сдают однокомнатные за 12 тысяч.

В Северных и Восточных областях цены самые низкие. Однокомнатную квартиру в Чернигове или в Сумах можно снять за 7000-8200 грн. На Юге самая дешевая аренда в Николаеве — жилье можно арендовать за 6500 грн.

В многострадальном Харькове аренда жилья стартует от 4000 грн., а в Запорожье — от 5500 грн. Стабильно высокие цены держит Запад Украины. Во Львове квартиры с плохим ремонтом стартуют от 12 500 грн. Более или менее приличные обойдутся в 20 тысяч гривен.

Лидер цен — Ужгород. Комфортное жилье стоит от 18-20 тысяч гривен.

По статистике, именно жители Запада Украины тратят больше всего на аренду жилья — до 76% зарплаты. Киевляне тратят до 67% зарплаты на жилье, а меньше всего на оплату квартиры уходит у жителей Харькова, Запорожья и Николаева — 18%, 25% и 29% соответственно.

К осени прогноз неутешителен. Цены на аренду квартир в Украине снова вырастут. Больше всего подорожают однокомнатные квартиры.

