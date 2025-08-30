Видео Украина

Ужгород бьет рекорды! Цены на аренду квартир в Украине значительно выросли

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 30 августа 2025, 11:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь