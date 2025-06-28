Старые квартиры — новая хотелка: почему киевляне предпочитают “вторичку”

Ситуация с недвижимостью в Киеве никогда не была простой: то застройщика проверить, все ли законно, то найти адекватного риэлтора, и чтобы квартира не 25 тысяч в месяц стоила…

Все приезжающие в Киев в поисках новой жизни рано или поздно сталкиваются с поиском жилья. Непросто и самим киевлянам! Если раньше в приоритете были новые дома и квартиры, то теперь они начали сдавать позиции.

Все больше киевлян и гостей города для жизни ищут именно “вторичку”. На продажу квартиры с хорошим ремонтом и в удачном районе в среднем уходит 45 дней. Больше о прихотях киевлян и особенностях вторичных квартир рассказали ЭП.

Почему киевляне все больше покупают вторичное жилье

Вторичный рынок недвижимости показывает уверенный рост цен. Но хороших вариантов на самом деле не так уж много! Спрос в значительной степени формируют ВПЛ, а также киевляне, накопившие на жилье. А еще не стоит забывать об инвесторах, которые таким способом оберегают свои деньги.

По данным Минюста, в прошлом году в столице заключили на 6% больше договоров купли-продажи квартир и одноквартирных домов, чем в 2023 году. На 14% этот показатель вырос в области.

Возрос спрос на вторичном рынке недвижимости также в следующих областях: Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская.

В 2025 году тенденция усилилась. Руководитель ЛУН статистики Людмила Кирюхина рассказала, что квартира на вторичном рынке стала продаваться в среднем за 45 дней, а не за 80, как это было раньше.

Это может свидетельствовать о росте спроса. Одной из причин может быть сезонность, которая на рынке недвижимости оказывает сильное влияние. В 2024 году с января по май медиа экспозиция уменьшилась на 30%: с 63 до 48 дней.

Растет и средняя цена на квартиры-вторички. По мнению опрошенных ЭП специалистов, популярность вторички растет из-за кризиса первичного рынка. Продажи в новостройках сокращаются. Большую же часть спроса сформировали инвесторы — на перепродажу или аренду.

13% квартир в Киеве покупают в качестве инвестиций. Это меньше, чем, например, во Львове или Ивано-Франковске. Сейчас спрос на жилье в Киеве выше предложения. Такая ситуация складывается из-за наплыва ВПЛ в частности.

Данные Укрфинжилища свидетельствуют, что 64% ​​ипотечных ссуд были выданы на вторичное жилье. Люди боятся рисковать жизнью в новостройках — в частности, из-за рисков недостроев, малообжитых районов и т.д.

Также двигателем по направлению квартир на вторичном рынке является рост цен на ремонт. Дешевле сделать косметический в старой квартире, чем оборудовать всем необходимым новую. В свою очередь рост стоимости строительных услуг связан с мобилизацией и нехваткой рабочей силы.

Лучше всего в Киеве продаются квартиры с удобным расположением и качественным ремонтом. Оптимально — варианты возле метро. Руководитель ЛУН статистики Кирюхина добавила, что дорожают в Киеве однокомнатные и трехкомнатные квартиры.

С января 2025 года цена однокомнатной квартиры выросла с 60 тысяч до 65 тысяч долларов, двухкомнатной — с 96 тысяч до 100 тысяч долларов, трехкомнатной — со 139 тысяч до 150 тысяч долларов.

Ситуация на рынке недвижимости в Киеве будет зависеть от продолжительности войны, в частности, экономической и демографической ситуации. А после войны — от экономической привлекательности Украины.

Раньше мы рассказывали, как обстрелы обесценивают жилье.

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