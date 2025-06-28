Стиль жизни

Старые квартиры — новая хотелка: почему киевляне предпочитают “вторичку”

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 июня 2025, 10:00
недвижимость в киеве
Фото Unsplash

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