Ужгород б’є рекорди! Ціни на оренду квартир в Україні значно зросли

Віддавати усю зарплату на оренду квартири змушені багато українців, які не мають власного житла, або втратили його через війну. Бо ціни на оренду за останні півроку злетіли у космос.

Однушка в Києві — 20 тисяч, та це не рекорд, в Ужгороді — 21 100 грн — середня ціна за оренду однокімнатної! Понад 18 тисяч у Львові, 16 900 — в Івано-Франківську. І водночас 4 тисячі гривень за оренду однушки зараз просять у Харкові.

Ціни на оренду квартир в Україні: статистика 2025 року

Сервіс ЛУН показує, що середня ціна однокімнатної квартири у Києві нині сягає 20 тисяч гривень. Є дешевші й простіші варіанти — за 15-17 тисяч. Це з більш-менш пристойними ремонтами. Пропонують і смарт-квартири. Квартири з поганими ремонтами, але в центрі міста здають теж не за малі гроші.

Варіанти з комфортним проживанням і новими ремонтами стартують від 25 тисяч гривень за однокімнатну квартиру! З початку 2025 року ціни на оренду квартир у Києві повернулися до рівня довоєнних. Причиною зростання цін називають підвищений попит на проживання у Києві.

Попри активні російські атаки на Київ, охочих жити тут не меншає. До Києва їдуть ті, хто не прижилися на Заході України, і меншою мірою ті, хто виїздять зі Сходу.

Ціни на оренду в Києві на початку вторгнення впали вдвічі. А потім почали поступово збільшуватися. Період блекаутів загальмував відновлення цін. Сьогодні ми досягли довоєнних цін і +3 +5% зростання, — каже президентка Асоціації фахівців нерухомості України Олена Гайдамаха.

В інших центральних областях ціни теж підросли. У Черкасах однушку здають у середньому за 13800 грн, у Вінниці — за 14500. У Житомирі та Хмельницькому за однокімнатну квартиру щомісяця будете віддавати по 12 тисяч гривень.

У Полтаві за однокімнатну просять 11500 грн. Трохи підросли ціни і в Дніпрі. Там власники здають однокімнатні за 12 тисяч.

У Північних та Східних областях ціни найнижчі. Однокімнатну квартиру у Чернігові чи Сумах можна зняти за 7000-8200 грн. На Півдні найдешевша оренда в Миколаєві — житло можна орендувати за 6500 грн.

У багатостраждальному Харкові оренда житла стартує від 4000 грн, а в Запоріжжі — від 5500 грн. Стабільно високі ціни тримає Захід України. У Львові квартири з поганим ремонтом стартують від 12500 грн. Більш-менш пристойні обійдуться у 20 тисяч гривень.

Лідер цін — Ужгород. Комфортне житло коштує від 18-20 тисяч гривень.

За статистикою, саме жителі Заходу України витрачають найбільше на оренду житла — до 76% зарплати. Кияни витрачають до 67% зарплати на житло, а найменше на оплату квартири йде у жителів Харкова, Запоріжжя та Миколаєва — 18%, 25% і 29% відповідно.

На осінь прогноз невтішний. Ціни на оренду квартир в Україні знову зростуть. Найбільше подорожчають однокімнатні квартири.

А ще ми розповідали, чому серед киян новобудови програють старим квартирам.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!