Відео Україна

Ужгород б’є рекорди! Ціни на оренду квартир в Україні значно зросли

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 30 Серпня 2025, 11:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь