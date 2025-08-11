Сколько стоит квартира в Киеве: стоимость по районам столицы

В Киеве существует сразу несколько параллельных реальностей с жильем: после каждого прилета российской ракеты оно вроде бы дешевеет, но старые квартиры в столице постоянно прибавляют в стоимости. В то же время жилье в новостройках, которое должно быть дорогим, кажется достаточно доступным.

Какие цены на квартиры в Киеве сейчас, в августе 2025? Сколько стоит квартира в Киеве в разных районах и от чего формируется цена? Расскажем тебе подробно в материале.

Сколько стоит квартира в Киеве

Издание 24 Нерухомість рассмотрело цены на квартиры в Киеве на вторичном рынке. Ведь именно такие квартиры больше всего интересуют киевлян во время войны. Количество предложений по продаже квартир в Киеве возросло на 15%. Стоимость жилья в столице в последнее время почти не изменилась.

Традиционно самым дорогим районом по стоимости квартир в Киеве остается Печерский. А самые дешевые квартиры сейчас в Деснянском районе.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет $94 тыс. Двухкомнатная в среднем обойдется в $112 тыс., а трехкомнатная — в $158 тыс.

По районам цены на однокомнатные квартиры в Киеве такие:

Печерский — $141,6 тыс.

Шевченковский — $114,2 тыс.

Дарницкий — $97,5 тыс.

Голосеевский — $92,6 тыс.

Подольский — $90,8 тыс.

Днепровский — $84,6 тыс.

Соломенский — $84,3 тыс.

Оболонский — $78,2 тыс.

Святошинский — $71,6 тыс.

Деснянский — $54,1 тыс.

Люди продолжают покупать квартиры в Киеве, но теперь ориентируются на безопасность: количество прилетов в районе, расположено ли жилье рядом с военными объектами, есть ли в доме обустроенное укрытие.

При покупке также ориентируются на “классические” потребности: школу и детсады рядом, расположение, метро рядом, озеленение двора, паркинги и т.д.

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Киеве отличается по районам тоже:

Печерский — $139,8 тыс.

Шевченковский — $130,9 тыс.

Голосеевский — $125,6 тыс.

Дарницкий — $120,6 тыс.

Подольский — $113,8 тыс.

Соломенский — $117,9 тыс.

Оболонский — $99,6 тыс.

Днепровский — $95,6 тыс.

Святошинский — $83,7 тыс.

Деснянский — $67,5 тыс.

А купить трехкомнатную квартиру в Киеве можно за такие суммы в 2025 году:

Печерский — $218,7 тыс.

Шевченковский — $181,8 тыс.

Голосеевский — $170,6 тыс.

Подольский — $162 тыс.

Дарницкий — $155,9 тыс.

Соломенский — $153,5 тыс.

Днепровский — $148,1 тыс.

Оболонский — $126,4 тыс.

Святошинский — $105,4 тыс.

Деснянский — $80 тыс.

Киевляне стали активнее покупать жилье на вторичном рынке. Новостройки проигрывают. Почему киевляне покупают старые квартиры?

