Квартири стоять порожні: які райони Києва в антирейтингу

З кінця серпня — початку вересня вартість оренди квартир у Києві знову зросла. Це логічно, адже у місто приїздять тисячі студентів, працівників, і багатьом потрібне житло.

З повномасштабною війною так звані тренди на квартири суттєво змінилися. А у 2025 році й поготів! Переважно люди шукають житло на нижніх поверхах, поруч із метро та укриттями та найголовніше — у районах, де не прилітає.

Квартири у яких районах Києва стоять пустими навіть попри низьку ціну? А де вартість оренди лишається стабільною вже кілька років? Про це розповіли Finance.ua.

Квартири у Києві стоять порожні: які райони оминають люди

Факт того, що люди не хочуть селитися там, куди прилітає найчастіше, є доволі зрозумілим. Серед киян негласними знаннями стали такі, що найчастіше летить у Солом’янський район, на Лук’янівку та Відрадний. Домисли людей підтверджують і ріелтори.

Експертка з нерухомості Ірина Седляр ділиться, що ціни на оренду квартир у Києві за вересень 2025 зросли на 10-20%. Проте є райони, де ціна падає, а орендарі не з’являються.

Лук’янівку зазвичай не хочуть орендувати: квартири місяцями стоять вільними навіть зі зниженою ціною. На Солом’янці певний попит є, але росту цін ми там не бачимо.

У спальних районах — на Троєщині та Деснянському районі — ціни не зросли взагалі. Пожвавлення ринку почало відбуватися наприкінці вересня, коли до Києва стали з’їжджатися родини із дітьми, студенти та люди в пошуках роботи.

Найбільший попит — це квартири з гарною інфраструктурою поруч із метро.

Збалансувати підвищений попит на житло частково дозволила постанова КМУ, за якої відкрили кордони для молоді 18-22 роки. Чимала кількість студентів звільнила житло у Києві.

Ціни на оренду квартир у Києві: вересень 2025

Після зростання цін на 10-20%, жити у Києві стало ще дорожче. Подекуди оренда перевищує середній дохід по Києву. Найдорожчими залишаються квартири у Печерському районі столиці.

За однокімнатну квартиру з гарним ремонтом на Печерську просять у середньому 28-35 тисяч гривень.

У Шевченківському районі така ж квартира обійдеться у 25-30 тисяч гривень на місяць. У Голосіївському дешевше, 20-25 тисяч.

Та тренди винаймання житла у Києві такі, що люди стають менше орієнтуватися на район, а робити вибір на користь квартир з метро поруч, підземними паркінгами та укриттями, на нижніх поверхах.

Натомість дані Держстату відрізняються. З початку 2025 року середній ріст цін на оренду однокімнатних квартир по Україні становить 5,04%. ЛУН додає деталей до аналізу:

На Київщині середня оренда однокімнатної квартири зросла з 5460 грн до 6200 грн.

У Києві реальна вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 6%. Середня вартість оренди — 18 тисяч гривень.

Попри все, Київ — не найдорожче місто для винаймання житла. Першість від початку повномасштабної війни утримує Ужгород. На третьому місці — Львів.

