Строительный бум в Украине: какие регионы лидируют по количеству новостроек

Фото Pexels Украина восстанавливается, и это видно даже по статистике. Аналитики YouControl.Market проанализировали рынок и выяснили, что строительная отрасль активно оживает после шока 2022 года. За первую половину 2025-го зарегистрировали столько же новых компаний, сколько за половину рекордного 2021 года. Это показывает, что инвесторы возвращаются, а темпы восстановления растут.Такая же позитивная динамика и среди ФОПов-строителей. За первую половину 2025 года их количество уже превысило половину среднегодовых показателей за прошлые годы. Это означает, что спрос на услуги частных бригад для ремонтов и восстановления просто зашкаливает. Где в Украине больше всего новостроек Очевидно, что строительная активность распределена неравномерно. Больше всего строительных компаний сосредоточено в столице и наиболее урбанизированных областях: Киев (2489); Днепропетровская область (880); Киевская область (865); Львовская область (788); Одесская область (658). Эти регионы привлекают инвестиции и имеют наибольший спрос благодаря большим городам и многочисленным заказам. В сегменте физических лиц-предпринимателей наибольшее количество специалистов, работающих в строительной сфере, сосредоточено в Киеве, где зарегистрировано 2101 ФОП. За ним следуют Киевская область с 1855, Львовская с 1583, Днепропетровская с 1487 и Ивано-Франковская область, где работают 1409 ФОПов. Читать по теме Ремонт без ожидания экспертизы: Кабмин изменил правила восстановления жилья Кабинет Министров Украины упростил процедуру восстановления поврежденного жилья, что позволит общинам быстрее приступить к ремонту и помочь пострадавшим семьям. Интересно, что меньше всего строительных компаний зарегистрировано в Житомирской, Сумской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях. Аналитики объясняют это тем, что в этих регионах меньший спрос на масштабные проекты, а некоторые из них пострадали от боевых действий. Кроме того, небольшие регионы часто теряют специалистов, которые уезжают на заработки. Рост количества новых игроков на рынке — это отличный знак. Это свидетельствует о том, что строительная отрасль стабилизируется и восстанавливается. Если эта тенденция сохранится, 2025 год имеет все шансы стать одним из самых активных для украинского строительства за последние годы. А тем временем российские пленные активно работают над восстановлением города Изюма, который их армия когда-то разрушила. Читай по ссылке — как бывшие чинят крыши, возводят заборы и утепляют дома для местных. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: восстановление Украины, Застройки, Новостройка, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter