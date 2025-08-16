Строительный бум в Украине: какие регионы лидируют по количеству новостроек

Украина восстанавливается, и это видно даже по статистике. Аналитики YouControl.Market проанализировали рынок и выяснили, что строительная отрасль активно оживает после шока 2022 года. За первую половину 2025-го зарегистрировали столько же новых компаний, сколько за половину рекордного 2021 года. Это показывает, что инвесторы возвращаются, а темпы восстановления растут.

Такая же позитивная динамика и среди ФОПов-строителей. За первую половину 2025 года их количество уже превысило половину среднегодовых показателей за прошлые годы. Это означает, что спрос на услуги частных бригад для ремонтов и восстановления просто зашкаливает.

Где в Украине больше всего новостроек

Очевидно, что строительная активность распределена неравномерно. Больше всего строительных компаний сосредоточено в столице и наиболее урбанизированных областях:

Киев (2489);

Днепропетровская область (880);

Киевская область (865);

Львовская область (788);

Одесская область (658).

Эти регионы привлекают инвестиции и имеют наибольший спрос благодаря большим городам и многочисленным заказам.

В сегменте физических лиц-предпринимателей наибольшее количество специалистов, работающих в строительной сфере, сосредоточено в Киеве, где зарегистрировано 2101 ФОП. За ним следуют Киевская область с 1855, Львовская с 1583, Днепропетровская с 1487 и Ивано-Франковская область, где работают 1409 ФОПов.

Интересно, что меньше всего строительных компаний зарегистрировано в Житомирской, Сумской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях. Аналитики объясняют это тем, что в этих регионах меньший спрос на масштабные проекты, а некоторые из них пострадали от боевых действий. Кроме того, небольшие регионы часто теряют специалистов, которые уезжают на заработки.

Рост количества новых игроков на рынке — это отличный знак. Это свидетельствует о том, что строительная отрасль стабилизируется и восстанавливается.

Если эта тенденция сохранится, 2025 год имеет все шансы стать одним из самых активных для украинского строительства за последние годы.

