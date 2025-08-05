Ремонт без ожидания экспертизы: Кабмин изменил правила восстановления жилья

После очередного обстрела столицы Кабинет Министров Украины принял важное решение, направленное на ускорение восстановления поврежденного жилья.

Новый механизм значительно упрощает бюрократические процедуры, позволяя общинам быстрее начинать ремонтные работы и помогать пострадавшим семьям.

Кабмин изменил правила восстановления жилья

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, ключевым изменением стало упрощение этапов восстановления.

Теперь работы можно начинать параллельно, не дожидаясь завершения экспертизы. Это позволит существенно сэкономить время и приступить к ремонту сразу после оценки ущерба.

Процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество — на местах, — пояснила Свириденко.

Финансирование этих работ будет осуществляться за счет средств местных бюджетов или международной помощи.

Это решение также ускорит выплаты в рамках популярной программы єВідновлення, что позволит людям быстрее получить необходимые средства.

Кроме того, правительство позаботилось о семьях, оставшихся без жилья. В рамках нововведений предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов для компенсации расходов на временное проживание.

Эта поддержка будет действовать до того момента, пока жилье не будет отремонтировано или семья не получит новое. Решение о таких выплатах будет приниматься на уровне громады.

Фото: Глава МВД Игорь Клименко.

Ранее мы рассказывали о том, как подать заявление на компенсацию за поврежденное жилье єВідновлення. Этот процесс важен для тех, кто пострадал от войны и ищет пути для возмещения ущерба.